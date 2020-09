Hovmod i Freerslev Kirke

- Det er ikke fordi man i Freer­slev eller Haslev for den sags skyld er mere hovmodig end så mange andre steder. Men temaet har universel karakter, selvom nogen måske synes, det lyder tungt og menneskefjendsk at tage fat i en af de såkaldte dødssynder.

- Men den katolske tradition fra middelalderen har alligevel noget at sige os ind i vores tid, siger sognepræsten. Hovmodet trives i bedste velgående i et senmoderne samfund, hvor vi mennesker tror os i stand til at beherske snart sagt alt: både liv, død, natur og kultur. Dertil kommer vores hovmodige trang til konstant at overskride egne grænser - eller modsat: Vores tendens til ikke at ville acceptere vores egne begrænsninger, sårbarhed og fejlbarlighed.