Hør om jagt og jagtvåben gennem 1000 år

Jagt var en nødvendig del af at overleve gennem flere tusinde år. I dag lever meget få mennesker i Danmark af jagt, men jagt dyrkes som fritidsinteresse både til vands og til lands.

- Jeg går selv på jagt og nyder tiden ude i naturen. Vildt er også en herlig spise, der efter min mening kan nydes med ekstra god samvittighed: Dyrene har levet et frit og varieret liv og en velholdt bestand vil ofte være sundere, siger museets direktør Peter Gravlund Nielsen og fortsætter:

- Jeg ser frem til at høre om jagten op gennem historien og andre jagtmetoder og vildt, end vi bruger i dag.

Jørgen Walseth fortæller også om de store kongejagter, kendt som par force jagten i Nordsjælland omkring 1600-1700-tallet, videre til da jagten gives fri på søterritorierne i 1800-tallet og sluttende med de mange begrænsninger og forbud fra 1900-tallet.

Der vil være rigelig mulighed for at stille spørgsmål i løbet af aftenen bl.a. i pausen, hvor man nyder et godt glas rødvin eller en god øl.