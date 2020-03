Hør de lokale præster på Radio Rollo

Fra på søndag den 29. marts og til og med påske vil der på Radio Rollo 104,7 mhz være mulighed for at høre nogle af provstiets præster prædike over søndagens og helligdagenes tekster.Første gang er på søndag den 29. marts kl. 18.00, hvor sognepræst Kirsten Kjær Ohms lægger ud med at prædike over Mariæ Bebudelse.

Søndag den 5. april kl. 18.00. Palmesøndag, Sognepræst Bo Scharff, Terslev.