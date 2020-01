Se billedserie Nytårsparole i Hjemmeværnskompagni Faxe. Yderst til højre, med sabel, chefen Bent Simonsen

Hjemmeværnskompagni Faxe hyldede medlemmer

Haslev-Faxe Posten - 29. januar 2020

Faxe kommune: Der var masser af mænd - og to kvinder - i uniformer i Grobund på Finlandsgade i Haslev her for nylig. Det var dagen hvor Hjemmeværnskompagni Faxe holde nytårsparole.

Det lokale kompagni, der er klar til at forsvare kommunen i en krisesituation tæller omkring 60 aktive medlemmer, og heraf er der kun to kvinder, men flere skal være hjertelig velkomne, lyder det fra Hjemmeværnet.

Nina blev årets HJV'er

Men selv om kvinderne er i undertal, så var de det ikke da der blev uddelt hæder og ære. ,,Årets HJV'er" blev nemlig Nina Prostrup Morald, og hun fik den fornemme pris, fordi hun har haft en særlig betydning for kompagniet i det forgangne år, og fordi hun har ydet en indsats ud over det sædvanlige.

Og så var det i øvrigt ikke den eneste gang hun måtte frem og stå ret overfor chefen Bent Simonsen. Nina modtog også guld i skydning.

Den anden aktive kvinde er Ann-Britt Carlberg Rentopoulou. Hun modtog sølv i skydning, og for retfærdighedens skyld, bør det nævnes at fem mænd også modtog sølv i skydning - og seks mænd modtog guld.

Ligesom Nina, måtte Ann-Britt to gange træde frem foran kompagnichefen. Første gang så hun ikke overrasket ud, men anden gang så hun lidt desorienteret ud - og det var da også lidt ud over det ellers ret formelle program der her var tale om.

Ann-Britt modtog nemlig en træningsdragt, som en helt speciel tak fordi hun har formået at få de øvrige medlemmer til at dyrke mere motion.

Stod ret for fanen og chefen

Inden nytårsparolen officielt åbnede, stod samtlige medlemmer ret og rank i to rækker, samtidig med at fanen blev ført ind, så man kunne hilse på chefen for Hjemmeværnskompagni Faxe Bent Simonsen.

Han kunne berette at 2019 havde været et godt år for det lokale kompagni, og samtidig kunne han overrække Beredskabsmærker til næsten alle medlemmer.

Det er mærker der skal sættes på uniformen, og det viser at man har gennemgået en uddannelse, så man må indgå i nationale bevogtningsopgaver. Man må altså assistere forsvaret og politiet, når der er behov for ekstra hjælp.

Hjemmeværnskompagni Faxe har til huse i Grobund på Finlandsgade. Her råder de over et stort garagerum samt ,,slyngelstue" og et stort mødelokale.

Der er faste månedlige møder, og forskellige grupper mødes en gang om ugen, ligesom man også deltager i aktiviteter sammen med andre kompagnier.

Man kan læse mere om Hjemmeværnet på hjv.dk, og vil man i kontakt med Faxe-kompagniet skriver man bare Faxe i søgefeltet.