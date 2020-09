Hjælp til pårørende til psykisk og fysisk syge

Pårørendegrupper: Det er svært at være pårørende til et menneske, som man holder af, og som lider af alvorlig fysisk eller psykisk sygdom.

De to sidstnævnte grupper er helt nye tilbud, så alle har mulighed for at være med på den måde, som passer den enkelte bedst. Med hensyn til gåture, så er der evidens for at bevægelse og naturen har en gavnlig effekt på humøret og den stressbelastning, som mange pårørende oplever.