Hej seniormand - du skulle måske lige læse det her...

Mandegruppe - Tour de Faxe: Nu skal der gøres noget for voksne mænd bosat i Faxe Kommune. Deres sundhedstilstand og livskvalitet skal højnes.

Det fortæller Lotte Rostoft, der er pårørendevejleder i Faxe Kommune, men samtidig er en af hendes opgaver også at gøre noget godt for ensomme borgere, herunder mandlige seniorer.

Ensomme mænd er i risikogruppen for dårligt helbred, da de sjældnere end kvinder går til lægen eller opdager sygdomme i god tid. I øvrigt føler mænd sig ofte mere ensomme, da de generelt har mindre kontakt til f.eks. familie, venner eller naboer.

Faxe Kommune vil gerne styrke mændenes sundhedstilstand og hjælpe med at højne livskvaliteten.

- Vi vil gerne gøre det ved at skabe nye fællesskaber og netværk for at forebygge og/eller afhjælpe ensomhed, fortæller Lotte Rostoft. Vi starter en mandegruppe, som vi kalder Mandegruppe- Tour de Faxe.