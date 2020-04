Heidi Sustmann i gang med undervisningen, hjemme fra sin stue i Faxe Ladeplads

Send til din ven. X Artiklen: Heidis kontakt til sine elever går nu via chatforum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Heidis kontakt til sine elever går nu via chatforum

Haslev-Faxe Posten - 01. april 2020 kl. 11:49 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Undervisning: Klokken 7.30 hver morgen sætter Heidi Sustmann sig ved sin computer og logger på det chatforum hun har oprettet - og så er hun i kontakt med alle elever i 4.B på Haslev Privatskole.

Hun er klasselærer for 4.B, men kontakten til de 23 elever foregår nu via computeren, og det har været noget af en kamp, at få det op at køre, fortæller hun.

Da det var lykkedes for Heidi at få det til at fungere, skulle hun have alle forældrene til også at oprette dette chatforum - men det lykkedes og nu kan hun ,,snakke" med alle eleverne, og hjælpe dem med den matematik, natur og teknik og billedkunst som er de fag hun underviser i.

- I matematik følger vi bogen, så det går nogenlunde med det, men det er altså ikke det samme at mødes via computeren. Det er meget nemmere at undervise, og hjælpe, når man er sammen, siger Heidi Sustmann.

Og hun tilføjer at det er endnu sværere for forældrene at hjælpe deres børn, end det er for hende. -

- At undervise sine egne børn, og hjælpe dem, er nu en gang ikke så nemt. Det kender jeg alt til med mine egne børn, siger Heidi.

At give eleverne opgaver i billedkunst går rigtig fint, hvorimod de undervisningsplaner Heidi havde lagt i natur og teknik, måtte skrottes, da de bøger der skulle bruges, ligger på skolen.

Hun har naturligvis fundet på noget andet, men de planer hun havde lagt, måtte ændres hurtigt, og er knapt så gode, fordi de materialer der skulle bruges ikke længere er tilgængelige.

Nr. 56.000 i køen...

Der findes mange on-line portaler som er glimrende til undervisning, fortæller Heidi. Der er bare lige et problem - alle vil bruge dem, så serverne går ned hele tiden.

- Forleden skulle jeg lige ind på en undervisningsportal. Der var jeg i kø som nummer 56.000, og det kan man jo ikke bruge til noget. Man må finde på noget andet, siger Heidi Sustmann.

Om fredagen lægger Heidi undervisningsplanerne for den kommende uge på Forældreintra, så har både forældre og elever et overblik over hvad der skal nåes i den kommende uge. Sådan var det før Corona-krisen - og sådan er det også i dag.

Heidi har fast træffetid hver dag mellem kl. 10 og 12. Online og på telefon naturligvis. Her er forældre velkomne til at kontakte hende - og der er meget at snakke om.

Det er bestemt ikke nemt at være forældre til skolesøgende børn. Og slet ikke hvis man er nogle af de forældre der stadig skal på arbejde. De har virkelig et problem, slutter Heidi Sustmann.