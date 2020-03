Haslevit medforfatter på ,,12 snørklede stier..."

En af forfatterne, Rikke Marie Mattsson, som selv er uddannet folkeskolelærer og pædagogisk sociolog, er opvokset og bosat i Haslev og hun fortæller, at rigtig mange unge er bekymrede for fremtiden og valg af uddannelse.

Bogens vigtigste budskab til både unge og forældre er, at det nok skal gå. Det er helt ok at være i tvivl om, hvad du vil i dit liv, så længe du ikke fortvivler, og det er her forældrene kan spille hjælpsom rolle, fortæller Rikke.