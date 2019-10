Se billedserie Et par bedsteforældre tog imod tilbuddet om at opleve en skoledag på Haslev Privatskole

Send til din ven. X Artiklen: Haslev Privatskole - en skole med masser af plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Haslev Privatskole - en skole med masser af plads

Haslev-Faxe Posten - 01. oktober 2019 kl. 10:00 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: Normalt går eleverne på Haslev Privatskole ikke i skole om lørdagen, men her for nylig gjorde de det alligevel - så forældre, bedsteforældre og måske kommende elever, kunne fornemme hvordan det er at gå på skolen.

Men helt almindelig var skoledagen dog ikke, for den var kombineret med en markedsdag - så eleverne havde bestemt ikke noget imod at blive ,,tvunget" i skole på en lørdag.

Gæster på dagen kunne se skolens gode forhold. Der er masser af plads både inde og ude. Faktisk råder Haslev Privatskole over 7000 kvadratmeter lokaler, og da der går 400 elever på skolen, kan man hurtigt regne ud at der er masser af plads.

Undervisningslokalerne er da også så store, at der er mulighed for rigtig gode indretninger af klasseværelserne - så gode, så der også er plads til at man kan sidde lidt for sig selv, hvis det er det der er brug for.

Og når man går rundt på gangene, kan man nyde masser af kunst. Kunst som eleverne har lavet. Kunst af høj kvalitet, men det er også fordi skolen vægter billedkunst meget højt - og i øvrigt også musik. Begge fag har man i alle klasser fra 0. til 9. klasse.

Klassestørrelser

Fra 6. til 9. klasse er der omkring 24 elever i hver klasse, mens der i 0. til 5. klasse er 22 elever i hver klasse. Det er et antal som man har fundet frem til er det mest optimale, fortæller skoleleder Gitte Fuglsang Kehl.

I tilknytning til Haslev Privatskole er der også en SFO, hvor normeringen siger 12 børn pr. voksen - så også her er man godt med.

I modsætning til folkeskolerne, så er hver eneste klasse på lejrskole en gang om året. For de yngste er det som regel i nærområdet, mens de store elever kommer længere væk i Danmark, og 9. klasserne til udlandet.

En hal er på vej

Det er ikke kun bygningsmæssigt der er god plads på skolen. Også udendørs er der masser af plads, og for nylig har Haslev Privatskole købt endnu et stykke jord. Her er der foreløbig kun græs, men skoleleder Gitte Fuglsang Kehl fortæller, at det er planen at der her skal opføres en hal.

Det bliver dog ikke lige foreløbig man går i gang med det projekt. Økonomien skal være på plads først - så der går nok nogle år inden hallen bliver bygget.

Lækker buffet

Spisepause er der naturligvis også på Haslev Privatskole, og her tilbydes der hver eneste dag en lækker buffet.

Det gjorde der også da der var ,,lørdagsskole". Der var stor salatbar, masser af pålæg og en lun ret. Og sådan er det hver eneste dag, fortalte eleverne.

Egenbetalig

Når der er tale om en privatskole, så betyder det jo at man skal betale for at gå der. Prisen er 1650 kr. om måneden, og vælger man også SFO så koster det yderligere 700 kr.

Der er mulighed for at få tilskud fra staten, hvis det kniber med at kunne betale, ligesom skolen selv, i begrænset omfang, har mulighed for at hjælpe lidt til.

Vælger man Haslev Privatskole, så starter man ikke efter sommerferien, som ellers er normalt. man starter allerede i februar måned, og ,,køres" så langsomt ind, så man er helt klar til at begynde i 0. klasse efter sommerferien.

Hjemmeside: haslevprivatskole.skoleporten.dk