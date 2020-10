Gym & Fitness træder ud af Karise Idræts Forening

Karise: Efter utallige år hvor KIK har været kendt for at have fodbold, badminton og gymnastik under én hat er det slut. Karise Gym & Fitness, hvis medlemmer udgør 75% af ,,hatten", træder ud af KIK.

Den gennem mange år siddende hovedformand, Nina Nyboe, ønsker at fratræde, og det har ikke været muligt at finde en anden til at tage over. At være hovedformand kræver da også en del arbejde og tid, hvilket ikke mindst skyldes afdelingen Gym & Fitness med sine over 500 medlemmer og mere end 40 hold.