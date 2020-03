Guld, sølv og bronze til Haslev-massør

Der er 5 kategorier til DM i Massage; Fysiurgisk, Freestyle, Well­ness, Stolemassage og Asiatisk Massage. Vinderne af hver kategori dyster i den endelige finale om titlen som overall Danmarksmester i Massage, her blev det for Pernilles vedkommende til en flot bronzemedalje.