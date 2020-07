Gratis familie-sommersjov hos FDF i Haslev

Henover ugen og lørdag i uge 32, vil det være muligt for børnefamilierne i Faxe Kommune at få nogle rigtig hyggelige timer sammen. Nogle alene som familie, og andre sammen med andre.

Tirsdag eftermiddag den 28. juli mellem kl. 15-17, er det muligt at prøve FDF Haslevs helt fantastiske klatrefaciliteter, og onsdag den 29. juli mellem kl. 18-21 fortsætter de med at udforske skoven som motionsrum. Skoven rummer et utal af muligheder for sund og ganske gratis motion. Gå en tur af den afmærkede rute i Fredskov Kalvehave og udfordre jer selv og hinanden undervejs.