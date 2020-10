Det store juletorv på Gisselfeld bliver ikke til noget i år, men helt snydt bliver man ikke

Send til din ven. X Artiklen: Gisselfeld Kloster aflyser årets juletorv men... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gisselfeld Kloster aflyser årets juletorv men...

Haslev-Faxe Posten - 09. oktober 2020 kl. 13:26 Kontakt redaktionen

Haslev: Danmarks hyggeligste juletorv på Gisselfeld gennemføres ikke i år.

Med baggrund i Covid19 - herunder forsamlingsforbud, vores fælles ansvar for hinandens sikkerhed og øvrige retningslinjer, har Gisselfeld Kloster valgt at aflyse Danmarks hyggeligste juletorv i sin traditionelle udformning.

- Vi er rigtig kede af at vi ikke kan afholde det 22. juletorv her på Gisselfeld, som vi kender det, udtaler Charlotte Wagner.

Men trods årets omstændigheder er julefreden ved at sænke sig på Gisselfeld. Slottet er julepyntet og det skal gæsterne ikke snydes for at opleve. Derfor invitere Gisselfeld i år til julehygge på en del af slottet og i slotsparken.

Der er sørget for julepynt og julestemning, tydelig skiltning, ensretning, håndsprit, samt rammer der overholder gældende retningslinjer mv., men Gisselfeld opfordrer til at besøgende tager et medansvar når det kommer til afstand og håndhygiejne.

På Gisselfeld bliver det ikke jul uden julemanden, han finder også vej dertil i år, men det gik lidt stærkt ved ankomsten så han tabte flere julepakker under sin landing. Derfor er der brug for hjælp fra alle børn til at finde de tabte pakker i parken. Kom og hjælp med at finde pakker og julehygge.

Julehyggen finder sted i weekenderne 20., 21. og 22. november, 27., 28. og 29. november og 4., 5. og 6. december alle dage kl. 10-17.