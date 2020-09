Se billedserie Formand Ib Elberg viser Faxe Erhvervs- & Borgerforenings nye logo

Generalforsamling og Borgermøde med flot forslag til fornyelse af Vinkældertorvet

Haslev-Faxe Posten - 02. september 2020

Faxe: Tirsdag aften blev der - med nogle måneders corona-forsinkelse - afholdt generalforsamling i Faxe Erhvervsforening, der samme aften havde inviteret til borgermøde om planerne for opgradering af Vinkældertorvet.

Et af punkterne på generalforsamlingens program var forslaget om at ændre foreningens navn fra Faxe Erhvervsforening til Faxe Borger- & Erhvervsforening, for, som det lød i begrundelsen for forslaget; ,,at vi vil favne bredere i befolkningen både erhvervsvmæssigt og privat i Faxe by og opland". Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Den 25. beretning

Men inden man nåede dertil, gav formand Ib Elberg sin beretning, som i øvrigt var beretning nummer 25 fra hans hånd.

- Det skal være en beretning af den positive slags, sagde Ib Elberg og lagde ud med oplysningen om at salget af både sommerhuse og helårshuse i Faxe Kommune stadig er inde i en markant stigning.

- Faxe Kommune har meget at byde på. Vi skal sammen gøre os umage for at synliggøre vores lokalområde således at endnu flere får øjnene op for hvor meget værdi man får for pengene udover en bolig, sagde Ib Elberg, inden han i sin videre tale bl.a. kom ind på emner som detailhandlen i Faxe, den mulige opgradering af Vinkældertorvet, foreningens virksomhedsbesøg, truslen fra nethandlen, City Prisen, det øgede antal endagsturister i byen og hvad man som medlem af foreningen kan bidrage med - både aktivt og passivt.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer

Efter formandens beretningen blev årsrapporten gennemgået og godkendt, hvorefter man gik videre til valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Kate Eis, Kim Clausen og Kim Mithiof, der alle blev genvalgt. Ligeledes blev Charlotte Hemmingsen og Martin Torp begge genvalgt som suppleanter.

Selve generalforsamlingen afsluttedes med et uddeling af tak og flotte sweatshirts til de, der på den ene eller anden måde har ydet en ekstra indsats for foreningen i årets løb.

Borgermøde om Vinkældertorvet

Efter en lille pause blev der herefter budt velkommen til Borgermøde omhandlende opgradering af Vinkældertorvet.

Erhvervsforeningen har søgt midler i puljen ,,På Forkant" etableret af Faxe Kommune og har fået 50.000 kr. til det indledende arbejde.

En styregruppe bestående af Sonja Bjerg Larsen og Marie Nobis Israelsen fra Faxe kommune, Rikke Cora Larsen fra ETN Arkitekter samt Ib Elberg og Steen Kalum Nielsen har gennem det sidste stykke tid arbejdet på et forslag til en fornyelse af torvet. Forslaget blev på aftenen præsenteret af Rikke Cora Larsen.

- Det er ikke så tit man får til opgave at forny noget, der ikke er særlig gammelt, sagde Rikke Cora Larsen indledningsvist.

- Det nuværende torv er ikke mere end 12 år gammelt - og er i øvrigt et flot arkitektarbejde. Men byer udvikles og andre behov opstår. Som udefrakommende i Faxe - jeg kommer fra Nykøbing Falster - ser jeg, at Faxe har en ekstrem mængde interessante fortællinger i midtbyen. Tag nu f.eks. Rimfaxe og Skinfaxe på torvet.

Men man skal lede længe efter kalkbruddet. Man ved, det er der. Men ikke hvor, fortsatte Rikke Cora Larsen.

Stikordene som gruppen har arbejdet med er på fordels-siden at man ved ankomst til Faxe nemt bliver ledt ind til Vinkældertorvet, torvet er relativt nyrenoveret i gedigne materialer og der findes stærke lokale fortællinger.

På negativsiden er torvet ofte mennesketomt, materialevalget er holdt i neutrale toner og mangler varme/spræl, der mangler vejvisning til byens attraktioner og kalkbruddet er helt usynligt.

Et torv med liv

Det nye oplæg foreslår derfor af det flotte prisme ved Vandrehjemmet ,,mimes" på torvet og så den måde skaber sammenhæng mellem stederne. Det foreslås, at opsætte en signalmast, der kan bruges som markør på begivenheder i byen. Masten kan derudover monteres med særlige lysspots, der i de mørke timer vil lyse med små måner og trække tråde til Rimfaxe (månehesten) og Skinfaxe (solhesten) der løber så fint i springvandet.

For at skabe en bedre indgang og passage over torvet kan man evt flytte hele eller dele af den mur, der i dag vender ud mod Torvegade, over på den anden side af torvet. På siden, der vender ind mod torvet kan man lave et formidlings-tapet, der fortæller de vigtigste historier om Faxe.

For at få mere farve og liv foreslås det at opsætte grønne opholdslommer, hvor større plantekummer med bænke inviterer til ophold i solsiden.

Når der afholdes torvedage eller f.eks. koncerter på torvet, kan der opstilles torveboder eller en scene.

Farverne fra kalkbruddet er oplagte at anvende i byens inventar. Særligt de blå/grønne og hvide toner kan danne en smuk farvepallette med referencer til kalkbruddets vand og kalkens hvide toner.

Dog foreslås det, at inventar af midlertidig karakter, såsom torveboder og scene produceres i mere markante farver - fx rød, da kulørte rammer hurtigt giver indtryk af en mere festlig stemning.

Lang proces

- Det er naturligvis en lang proces, og ikke noget der kan skabes fra den ene dag til den anden, sagde Steen Kalum Nielsen efter Rikke Cora Larsens præsentation.

- Vi forestiller os, at projektet kan etableres etapevist. F.eks. kan man starte med at åbne muren og lave blomsterkummer. Så bliver det ikke så tungt, forsatte Steen Kalum Nielsen.

Det er pt svært at give et helt konkret bud på økonomien i projektet, men det er styregruppens håb, at frivillige vil byde ind med hjælp.

- Nogle vil måske gerne være med til at plante blomster i de blomsterkasser andre frivillige måske har været med til at smede. Andre kan komme med input til formidlings-væggen og være med til at udforme den, sagde Steen Kalum Nielsen videre.

Forslaget blev generelt rigtig godt modtaget og gav anledning til en god snak om Faxe bymidte.

Der blev stillet spørgsmål, om der kunne laves noget mere specielt til børn. Til det svarede Rikke Cora Larsen, at man ikke skal glemme vandet på Vinkældertorvet, der i den grad indbyder til leg, men at der også er den mulighed at udnytte Kalkbrudsvej til at lave noget med leg. Og i øvrigt også af den vej tydeliggøre forbindelsen mellem Kalkbruddet og Vinkældertorvet.

Den kommende vedligeholdelse af torvet var også oppe at vende. Kim Clausen fra Porsche Centrum foreslog at nedsætte et udvalg af lokale borgere, der skulle have ansvaret herfor.

Ingen tidshorisont

- Dette er et oplæg, der skal sætte tankerne i gang hos os allesammen, sluttede Steen Kalum Nielsen aftenen.

Styregruppen vil nu arbejde videre med forslaget og så skal man i gang med at skaffe fondsmidler. Der er således ingen tidshorisont på projektet, da der, udover at økonomien altså skal være på plads, også skal pågå en videre proces, hvor forslaget skal kvalificeres i samspil med Faxe Borger- & Erhvervsforening og Faxe Kommune.

Man kan følge med i projektet på Faxe Borger- & Erhvervsforenings hjemmeside, og man er hjertelig velkommen til at kontakte formand Ib Elberg eller Steen Kalum Nielsen, hvis man gerne vil byde ind med forslag eller praktisk hjælp.