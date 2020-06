Masser af gode tilbud i Faxes forretninger på lørdag mellem kl. 10 og 15 (arkivfoto) Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Gang i Faxe på lørdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gang i Faxe på lørdag

Haslev-Faxe Posten - 02. juni 2020 kl. 11:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe: I lang tid har byerne ligget nærmest øde hen. Mange forretninger var lukket og folk holdt sig hjemme, men nu har myndighederne lettet lidt på restriktionerne.

- Husk at byens butikker stadig er her og har mere end nogensinde brug for sin støtte, lyder det i en opfordring fra Faxe Erhvervsforening.

Derfor har Faxes forretninger åbent fra kl. 10 til 15 nu på lørdag med masser af fantastiske tilbud til de handlende. Så kig op i byen, og ind i forretningerne. Ja, faktisk også udenfor forretningerne, for er vejret til det, vil der også være udendørs boder - og skulle man blive lidt sulten mens man er i Faxe, så er der også gode muligheder for at få sig lidt mad og drikke.

Og alt det der med at man naturligvis skal holde afstand, vaske og afspritte hænder, er vel efterhånden så indgroet i os alle, at vi ikke behøver at opfordre til det i denne artikel...