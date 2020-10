Anette Hougaard håber der findes nogle der melder sig som frivillige gældsrådgivere. Foto: Torkild Svane Kraft

Send til din ven. X Artiklen: Gældsramte i Faxe Kommune kan stå uden hjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gældsramte i Faxe Kommune kan stå uden hjælp

Haslev-Faxe Posten - 29. oktober 2020 kl. 09:56 Kontakt redaktionen

Gældsrådgivning: Sårbare mennesker i dyb gæld har stor glæde af den gratis gældsrådgivning På Fode Igen, som tilbydes i Café paraplyen i Vestergade i Haslev.

Men mangel på frivillige rådgivere betyder, at rådgivningen lige nu ikke kan følge med efterspørgslen.

- Vi oplever et stort behov for rådgivning om gæld og økonomi fra socialt udsatte mennesker i Faxe Kommune. De kan typisk ikke gå i banken eller andre steder og få hjælp, fortæller Anette Hougaard, leder af Paraplyen i Haslev, og fortsætter:

- Vi er derfor ret fortvivlede over, at det ikke er lykkedes at finde nogle afløsere for vores tidligere gældsrådgivere, som er stoppet. Lige nu er vi tvunget til at henvise kommunens borgere til rådgivninger som ligge langt fra Faxe kommune.

Men Anette Hougaard er sikker på, at der her i kommunen findes kompetente og empatiske personer som både kan og vil være med til at gøre en forskel, for det ærgrer hende at Paraplyen må sige nej til borgere der henvender sig for at få hjælp.

Vil du hjælpe?

På Fode Igen yder gratis gældsrådgivning med uddannede fagpersoner knap 30 steder landet.

- I Faxe Kommune hjælper vi cirka 25 gældsramte borgere om året, med at få styr på økonomien. Gældsrådgivningen har et rigtig godt samarbejde med Faxe Kommune, som henviser en stor del af borgerne. En del henvender sig selv fordi de har hørt om os fra nogen som selv har fået hjælp til at få styr på deres økonomi, fortæller Anette Hougaard.

Lige nu har Paraplyen akut brug for frivillige rådgivere, som vil bruge 2-3 timer hver anden uge på at gøre en enorm forskel for gældsramte, sårbare mennesker. Så Paraplyen efterlyser bankrådgivere, socialrådgivere, økonomer, revisorer, advokater - eller måske studerende eller pensionister inden for et af disse fagområder.

- Vi tilbyder nye rådgivere intern uddannelse og kurser. Og det er et meget meningsfuldt og givende frivilligt arbejde, for vores rådgivere kan virkelig gøre en forskel ved at hjælpe nogle af samfundets sårbare mennesker, siger Anette Hougaard.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig rådgiver, kan du kontakte projektmedarbejder Michael Nielsen på telefon 4046 7809/mail min@kfumsoc.dk eller Paraplyens leder Anette Hougaard på telefon 2216 3100/ mail aho@kfumsoc.dk. Du kan læse mere på www.kfumsoc.dk/PaaFodeIgen

Gældsrådgivningen På Fode Igen er en del af KFUM's Sociale Arbejde, som hjælper børn, unge og voksne i udsatte livssituationer. KFUM's Sociale Arbejde driver omkring 120 institutioner og sociale tilbud og har godt 2300 frivillige og knap 1000 ansatte.