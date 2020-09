Se billedserie Kristian Madsen (tv) og Gabriel Schweitz er klar til at køre for landsholdet

Send til din ven. X Artiklen: Gabriel og Kristian udtaget til landsholdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gabriel og Kristian udtaget til landsholdet

Haslev-Faxe Posten - 02. september 2020 kl. 09:35 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: Kristian Madsen og Gabriel Schweitz fra Haslev Skaterhal er udtaget til landsholdet i Scoot - løbehjul - af Rullesport Danmark.

Kristian kvalificerede sig til landsholdet ved at blive nr. 7 ved Danmarksmesterskabet, mens Gabriel blev udtaget til den 27 mand store trup, efter en udtagelsesturnering.

19-årige Kristian Madsen, der bor i Haslev, er ikke kommet sovende til landsholdet. Han træner flere timer hver eneste dag - og ofte fra kl. 22 til midnat, hvor han har skaterhallen for sig selv - og så er han også træner i klubben, så stort set hele hans liv handler om rullesport, men til februar kommer han nok til at drosle lidt ned, for her starter han på uddannelsen til pædagogisk assistent.

Gabriel, der er 18 år gammel, har boet i Haslev i mange år, men er nu flyttet til Køge hvor han går på EUC, og starter som tømrerlærling her i nærmeste fremtid.

Også han træner rigtig mange timer om ugen - i gennemsnit træner han hver anden dag.

Kristian og Gabriel Har trænet sammen siden 5. klasse

Kristian og Gabriel har gået i klasse sammen, og det var da de gik i 5. klasse, at de fik interesse for løbehjul. De så en video om de mange vilde tricks, og besluttede, at det skulle de da prøve - og så har de løbet på rulleskøjter lige siden.

De tricks de kan udføre er blevet vildere og vildere, og når man ser dem udføre deres tricks på banerne i Haslev Skaterhal, holder man vejret - for det ser noget halsbrækkende ud.

Og helt ufarligt er det da heller ikke. De har begge brækket nogle knogler i kroppen, siger de med et stort grin, men det er det hele værd, for de ønsker begge to at komme til at høre til blandt de allerbedste - og det må man jo sige er lykkedes, nu hvor de er udtaget til landsholdet.

Her i weekenden har Kristian og Gabriel været til landsholdssamling i Brande, og første officielle opgaver for landsholdet bliver i Tyskland.

Haslev Skaterhal har 110 medlemmer, og langt de fleste - næsten 100 - løber på løbehjul, mens resten har skateboard under fødderne. Men sidstnævnte vil klubben gerne gøre mere for, så mandage fra kl. 18, er skaterhallen forbeholdt skateboard.

Haslev Skaterhal ligger på Vestergade 17. Find klubben på facebook eller læs mere på skateparks.dk/skateparks/haslev-skaterhal/

På faxenyt.dk kan du se en lille video med Kristian og Gabriel.