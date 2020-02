Gå i skole hjemme via Skolen Online

Tanja Schjellerup fra Haslev har udviklet Skolen Online

Haslev-Faxe Posten - 19. februar 2020 kl. 10:45 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Undervisning: Tanja Schjellerup, der bor i Haslev, har udviklet et helt nyt undervisningskoncept, der både reformerer og understøtter den traditionelle undervisningsform.

Tanja Schjellerup fortæller, at Skolen Online nok primært henvender sig til børn i ,,gråzonen" - altså de mange børn, der ikke rigtigt passer til traditionel undervisning i en almindelig skole - og heller ikke i en specialskole eller specialklasse.

Kort fortalt går Skolen Online ud på, at man undervises via computeren. Hver enkelt elev bliver tilknyttet en klasse, og når skoledagen starter, logger man på Skolen online, og så sidder man i sin ,,klasse" - altså så man kan se og høre læreren og de andre elever.

Skolen Online har ligget klar siden efteråret, med undervisningsplaner og andre aktiviteter, men det er først ved skoleårets start til august, at den nye skoleform for alvor ,,går i luften" - ligesom det primært vil handle om elever, der går i 7. til 9. klasse.

Der har været stor interesse omkring Skolen Online fra flere kommuner, fortæller Tanja Schjellerup, og det kunne måske godt hænge sammen med, at det er billigere for en kommune at bruge Skolen Online frem for en specialskole eller specialklasse.

Ikke en discountløsning

Hvis det nu er billigere, er der så tale om en discountløsning, hvor en kommune kan dække sig ind med ,,jamen vi tilbyder skam undervisning til alle"?

- Nej, der er ikke tale om discount, blot en helt anden måde at gribe tingene an på, siger Tanja Schjellerup. Vores helt klare mål er at sikre, at alle børn kan få en god uddannelse og en fed fremtid.

Derfor tager Skolen Online sig ikke kun af undervisning via computeren. Man mødes også fysisk ansigt til ansigt med sin klasse.

- Der vil løbende være ture og sammenkomster, hvor lærere og elever mødes, ligesom vi tilbyder mentorer, der fysisk møder eleven, hvis vi, sammen med den enkelte kommune, vurderer, at det er der behov for, hvis alt skal lykkes, siger Tanja Schjellerup.

Skolen Online vil samarbejde med klubber og foreninger, så den enkelte elev kommer ud blandt andre børn og unge - Skolen Online foregår altså ikke kun i den virtuelle verden, men også i den virkelige verden.

Udover at tilbyde konceptet til kommuner, vil forældre også kunne købe enkelte løsninger hos Skolen Online - altså hvis ens barn har brug for lidt ekstra hjælp i et fag eller to.

Og skulle man være i den situation, at man, som familie, ikke har råd til at bruge Skolen Online, er der mulighed for at få et stipendium. Det er virksomheder og enkeltpersoner, der støtter Skolen Online, så de har mulighed for at yde stipendier.

Tanja Schjellerup har flere uddannelser i rygsækken. Først og fremmest er hun uddannet lærer, men hun har også en cand. pædagogisk filosof grad (på engelsk er det en master of arts).

Man kan læse mere om det nye uddannelseskoncept på hjemmesiden www.skolenonline.dk