Frisør Guldlok flytter til Vinkældertorvet

Her er Louise Bille lige nu i fuld gang med at indrette salonen. Der er blevet malet og lagt nyt gulv og der er bestilt tre helt nye frisørstole, mens vaskestolen flyttes fra de ,,gamle" lokaler. Der vil naturligvis også blive indrettet venteplads.

Louise Bille åbnede Guldlok i 2008 i lokaler på Kirketorvet. For tre år siden flyttede salonen til Torvegade 30, som Louise har delt med Den gyldne Saks, men da Mia Sørensen valgte at flytte sin salon til privatadressen, besluttede Louise at opsige lejemålet, og flytte til Vinkældertorvet.