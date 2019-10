Natasha Søgaard (tv) og Estefania Sancho i haven hos familien Søgaard i Faxe

Fra Faxe til Peru og fra Chile til Faxe med hjælp fra Rotary

Haslev-Faxe Posten - 01. oktober 2019

Udveksling: Det er ikke længe siden at 17-årige Natasha Søgaard fra Faxe vendte hjem fra et års ophold i Peru - og nu er 16-årige Estefania Sancho fra Chile flyttet ind hos familien Søgaard - begge dele takket være Rotarys udvekslingsprogram.

En af Rotarys vigtige opgaver er at unge mennesker kan komme til et andet land i et år for at opleve en anden kultur - ud fra devisen om at verden kan blive bedre, hvis vi kender hinanden mere.

Og man må da sige at Natasha har fået et godt kendskab til Peru gennem det år hun boede der. Et år som hun betegner som helt fantastisk - også selv om der var lidt hjemve til at begynde med.

- Men det forsvandt nu hurtigt på grund af alle de oplevelser man får, siger Natasha - og ikke mindst på grund at de fantastiske familier hun boede hos, og de venner hun fik.

Mens hun var i Peru sendte hun et par artikler til Haslev-faxe Posten. Her kunne man læse om hendes oplevelser - bl.a. om at hun var med til at bygge en skole i en lille landsby.

Noget Natasha ikke nævnte, var at hun også fungerede som tolk, efter meget kort tid i Peru...

Et amerikansk firma besøgte Peru for at uddele gratis høreapparater - men i den by hvor det foregik talte indbyggerne kun spansk, og så fik de fat på Natasha og bad hende tolke. Hun oversatte fra engelsk til spansk.

Nu er Natasha hjemme i Faxe igen, og er startet i 1.G på Køge Gymnasium, efter et år mad masser af oplevelser og gode indtryk.

Jeg havde tre dage til at beslutte mig...

Natasha havde lang tid til at forberede sig på at hun skulle flytte til Sydamerika - anderledes var det for Estefania. Hun fik tre dage til at beslutte sig for om hun ville til Europa.

Hun kommer fra Chiles hovedstad Santiago, hvor hun bor sammen med sin mor der er havearkitekt og sin far der er pilot samt en storesøster.

Estefania havde længe snakket om at hun kunne tænke sig at komme på udveksling, og en dag hvor hendes mor var til massør, nævnte hun, at hendes datter drømte om et udvekslingsophold.

Massøren var med i Rotary, og fortalte at de netop stod for at skulle sende et ungt menneske på udveksling. Men der var bare lige den detalje, at beslutningen skulle træffes tre dage senere.

Det afskrækkede ikke Estefania. Hun sagde ja tak - og fik valget mellem Frankrig, Italien og Danmark.

- Jeg valgte Danmark fordi jeg havde hørt at danskerne var verdens lykkeligste folk, fortæller Estefania.

Og nu er hun her og hører under Faxe Rotarys vinger. Den først periode bor hun hos familien Søgaard i Faxe. Senere flytter hun ind hos familien Elverdam i Has­lev, og slutter hos familien Fnug i Hyllede.

Estefania går i 1.G på Haslev Gymnasium, og i fritiden svømmer hun. Hun svømmer rigtig meget - faktisk fem gange om ugen. Hjemme i Santiago er hun nemlig konkurrencesvømmer, og ønsker at holde formen vedlige, så hun kan få sin plads på sit hold tilbage, når hun vender hjem om et lille års tid.

- Jeg er nogenlunde god til at svømme, siger Estefania.

Og så griner Natasha og hendes mor Marianne Søgaard, og fortæller at Estefania er en fremragende elitesvømmer.

Estefania mestrer endnu ikke det danske sprog, men i denne uge begynder hun på danskundervisning gennem Faxe Ungdomsskole - og så lærer hun jo også sproget hos familien Søgaard, på gymnasiet og i Haslev Svømmeklub.

Og så er hun iøvrigt lige blevet ,,hyret" til at undervise i 3.G. På spanskholdet skal hun fortælle om Chile - på spansk naturligvis.