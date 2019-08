Der er masser af spændende aktiviteter for hele familien

Send til din ven. X Artiklen: Foreningernes Dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foreningernes Dag

Haslev-Faxe Posten - 20. august 2019 kl. 12:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningernes Dag i Faxe kommune: Onsdag d. 14. august var der infomøde i Kultunariet for tilmeldte foreninger til Foreningernes Dag d. 1. september. Her kom det frem at der nu er over 50 tilmeldte foreninger til den årlige festdag. Heraf er de 11 nye foreninger, sådan at forstå at de ikke har været udstillere ved arrangementet tidligere.

- Der er i år en bredere geografisk repræsentation af kommunens foreninger, særligt blandt de nydeltagende foreninger og det er vi rigtig glade for, udtaler Anne Marie Kragholm Skovsgaard, som repræsentant for planlægningsgruppen og Folkeoplysningsudvalget.

- Vi har i år haft særlig fokus på at opfordre foreninger fra hele vores aktive kommune til at deltage, og det ser ud til at have båret frugt, fortsætter hun.

Som eksempler kan nævnes Eskilstrup Kulsvierlaug ved Rønnede, Roklubben Viking ved Faxe Ladeplads og Karise Idræts Klub ved Karise - tre nye foreninger i Foreningernes Dag sammenhæng og alle kommer de som et frisk pust og giver os en smagsprøve på deres interesser.

Foreningernes Dag foregår 1. september fra klokken 11.00 - 15.39, og som tidligere nævnt er der i år et nyt tiltag, som også skal være med til at understøtte at Foreningernes Dag er for hele Faxe Kommune. Der er nemlig mulighed for at komme til og fra arrangementet med gratis bus fra kommunens største byer. Bussen lander ved Foreningernes Dag kl.11:30, efter at have samlet gæster op i Karise - Faxe Ladeplads - Faxe - Rønnede - Dalby - Haslev og kører retur kl. 14:30.

Og for de som kommer med bil, er der parkering ved Det Gamle Seminarie, Gymnasiet og Håndværkerskolen.

Følg med på Facebook: Foreningernes Dag og her i avisen, hvor program og udstillerliste kommer i næste uges udgave.