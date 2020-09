Foredrag om KZ-fangen og linedanseren fra Valby

Karise: Onsdag den 16. september kl. 19 kan man høre en ,,gammel" Karise-borger holde et særdeles spændende foredrag i Kulturhuset Leopold.

Efter krigen besøgte han igen Tyskland, og det lykkedes for ham for at få adgang til de dokumenter tyske myndigheder, havde opbevaret om ham. I flere år rejste han rundt og holdt foredrag om sin tid i tysk fangenskab, bl.a. på højskoler, i foreninger, på skoler m.m.