Flemming Juel fylder 70 år

Haslev-Faxe Posten - 14. september 2019 kl. 11:09 Af Tekst og foto: Torkild Svane Kraft

Faxe og faxe Ladeplads: Fredag den 20. september fylder Flemming Juel 70 år. Det fejres med åbent hus i Sejlklubbens hus på lystbådehavnen i Faxe Ladeplads fra kl. 14 til 16.30.

Og hvor ellers skulle dagen fejres, fristes man til at sige, for er der noget man forbinder med Flemming Juel, så er det lystbådehavnen, Faxe Ladeplads Sejlklub og Strandjagtforeningen.

I 2004 blev han valgt til bestyrelsen i sejlklubben, og blev her udpeget til bestyrelsen for lystbådehavnen, og har lige siden været formand i Faxe Ladeplads Lystbådehavn - og da den store bådeplads på Havnevej blev etableret, blev Flemming Juel også formand for den.

Og så har han da også lige været havnefoged i en periode på 10 år, men stoppede for to år siden. Så jo, havnen og Flemming Juel hører uløseligt sammen.

Stammer fra Havnelev

Fødselaren er født og opvokset i Havnelev - der var det med ,,havn" igen. Hans far var bådebygger, mens hans mor arbejdede på et plejehjem.

I 1964 kom Flemming i lære i Havnelev Brugsforening, og efter endt læretid, blev det til en måneds aftjening af værnepligten hos Civilforsvaret i Padborg. Herefter flyttede han til København og arbejdede i en butik, men blev headhuntet til Galle & Jessen, hvor han blev distriktschef for hele Sjælland og Lolland Falster.

Herefter var Flemming Juel ansat i købmandskæden Oceka - og havde senere egen butik på H.C. Ørstedsvej, der endte med at blive købt af Socialdemokratiet. Lidt specielt for en Venstremand...

Så gik turen til Anker Data, hvor Flemming var med til at udvikle kasseapparater, der kunne noget så vildt som at scanne priser. Senere blev han ansat i Ishøj Datacenter og var med til at udvikle systemer for købmænd og hoteller.

Herefter skete der noget af et skift, for fødselaren blev Centerleder i Ballerup i næsten 10 år indtil sygdom satte en stopper for dette job. Under vejs blev det til en Merkonom i markedsføring og mange andre relevante kurser i relation til jobbene.

Diskusprolaps

En alvorlig diskusprolaps satte en stopper for arbejdet i Ballerup. Et fuldtidsjob var ikke længere muligt for Flemming, der nu fik tilkendt flexjob i en alder af 55 år.

Det var der så mange der fik fordel af. Ikke mindst lystbådehavnen hvor fødselaren har lagt mange arbejdstimer, i det tempo og på de tidspunkter, hvor ryggen tillod det.

Der er sket mange ting i de 15 år Flemming Juel har været formand for lystbådehavnen. Havnen fremstår nu gennemrenoveret. Seneste tiltag er helt nye og meget flotte toiletter. Der er et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen, som det har været en fornøjelse at være formand for, udtaler fødselaren.

Havneudvidelse

Der har været flere planer om udvidelse af lystbådehavnen, men den slags er ikke nemme at realisere. Men nu er der ikke længere erhvervsfiskere i fiskerihavnen, så kunne lystbådehavnen ikke udvides den vej?

- Det er kommunen der ejer fiskerihavnen, og de har en lejeaftale med fiskerne, men beslutter de sig for endeligt at forlade havnen, så kunne det blive rigtig godt med at udvide den vej, siger Flemming Juel. Det kunne give i omegnen af 35 pladser.

Om det så er Flemming Juel der skal stå i spidsen for de forhandlinger der måske kommer, ved han ikke.

- I efteråret skal vi have en drøftelse af fremtiden for havnen - herunder også min fremtid, siger Flemming. Jeg ønsker en god overdragelse til en ny ledelse, siger fødselaren. Og med det mener han nok også en langsom og rolig overdragelse.

Fritiden

Selv om formandskabet i lystbådehavnen og bådepladsen tager en stor del af Flemmings liv - så er der plads til andet også.

Han er nemlig også formand for Andelsboligforeningen Konsulatparken i Faxe - og når det er muligt sejler han i motorbåden ,,Heppa", ligesom han fisker og nyder familiens haver. Derudover spiller Flemming billard i Ældresagen og er med i Æblehavens cykelklub.

Flemming er gift med Solveig, og fra et tidligere ægteskab har han tre børn. Alex på 48 der er smedemester i Græsted, Heidi på 45 der bor på Fyn og er ansat på Fyens Stifttidende, og Pia på 40 år, der er pædagog og bor i Roskilde. Dertil kommer børnebørn og oldebørn.