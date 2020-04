Faxe Tattoo Salon har åbnet dørene

Det er Henrik Grenaae, der bor i Rønnede, der har åbnet salonen. En pæn og hyggelig salon. Henrik har tidligere, gennem 13 år, haft en tattoo-salon i København, men lukkede den, for herefter at arbejde som brandmand i København - men undvære faget kunne han altså ikke, hvorfor han nu har åbnet Faxe Tattoo Salon.

Her kan man få lavet alle former for tatoveringer - fra de helt små til de kæmpestore - og inden længe vil man også kunne få fjernet sine tatoveringer hos Henrik Grenaae...