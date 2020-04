Se billedserie Det helt afgørende er at det er lokale virksomheder der skal løse opgaverne, siger Eli Jacobi Nielsen

Faxe Kommune støtter virksomheder med ekstra anlægsopgaver

Haslev-Faxe Posten - 03. april 2020

Faxe Kommune: Et enigt Teknik & Miljøudvalg vedtog på et ekstraordinært møde torsdag 2. april at støtte det lokale erhvervsliv ved at fremrykke en række anlægsprojekter.

For at understøtte det lokale erhvervsliv og sikre danske arbejdspladser ønsker udvalget i videst muligt omfang at udnytte mulighederne i Regeringens aftale med KL om at sætte kommunerne fri af anlægsloftet i 2020.

Fjernelsen af anlægsloftet for 2020 betyder, at kommunerne kan sætte gang i en række renoverings- og forbedringsopgaver af for eksempel veje, stier og fortove som ellers var planlagt til at først at ske senere.

Udover de allerede iværksatte fremrykninger af projekter i anlægsplanen for 2020, ønsker udvalget også at fremrykke projekter fra 2021 til 2020 ud fra nogle bestemte kriterier - blandt andet energibesparende foranstaltninger, forbedring af trafiksikkerhed og renovering af broer, fortove og stier. Og det skal ske med brug af lokale virksomheder.

- Det er helt afgørende, at de projekter, fjernelsen af anlægsloftet giver os mulighed for at sætte i gang, bliver opgaver, der kan løses i samarbejde med lokale virksomheder og erhvervsdrivende. Coronakrisen er en katastrofe for vores lokale erhvervsliv, og alt det, vi kan gøre for at understøtte vores lokale økonomi, det skal vi gøre, siger udvalgsformand Eli Jacobi Nielsen.

Udvalget vægter, at de projekter der først bliver sat i gang ikke skal kræve lang planlægning - og så vil man prioritere projekter, der har en tydelig positiv driftseffekt først.

- Fremrykningen af anlægsopgaverne kommer til at ske i dialog med vores lokale erhvervsorganisationer, så vi sikrer, at der er overensstemmelse mellem behov og ledig kapacitet lokalt. Det er en utrolig hård tid for alle lige nu, så vi er rigtig glade for, at vi med fjernelsen af anlægsloftet har fået mulighed for at gøre noget for at understøtte vores eget erhvervsliv, siger Eli Jacobi Nielsen.

Det glæder naturligvis også Business Faxe.

- Teknik & Miljøudvalgets beslutning glæder Business Faxe, idet det lokale erhvervsliv på alle måder har brug for hjælp i denne svære tid. Det er også den helt rigtige beslutning at gå i dialog med det lokale erhverv om at sikre den bedst mulige måde at udbyde opgaverne på. Business Faxe indgår naturligt og gerne i dette arbejde, som kommunens erhvervsfremmeaktør og det lokale erhvervslivs omdrejningspunkt, siger Thomas Legarth.

Opgaverne:

Optimering af faciliteter ved gymnastiksalen på Bavneskolen og andre anlægsopgaver, der allerede er igangsat intensiveres.

Lysregulering I Dalby - forventes i gang 1. maj.

Anlæg af ,,Kiss and ride" ved Vibeengskolen - forventes i gang 1. juni.

P-plads ved Terslev Skole - forventes i gang 1. juni.

Sti ved Græsvej i Karise - forventes i gang 1. juli.

Projekter der fremrykkes fra 2021 til 2020 er endnu ikke skemalagte.