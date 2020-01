Kirstine Schlawitz fortæller om sund kost torsdag den 6. februar

Send til din ven. X Artiklen: Faxe Cykelmotion inviterer alle til foredrag om sund kost Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Faxe Cykelmotion inviterer alle til foredrag om sund kost

Haslev-Faxe Posten - 30. januar 2020 kl. 13:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe: Man behøver ikke cykle til Faxe, og man behøver heller ikke at være medlem, for at deltage i et foredrag om sund ernæring, som Faxe Cykelmotion og DGI inviterer til torsdag den 6. februar kl. 20 i Rollosalen ved Faxe Bibliotek.

Hvordan påvirker kost og væske din sundhed og præstationsevne under træning og konkurrence? Få styr på, hvad du skal drikke og spise i relation til motionscykling, og bliv opdateret på den nyeste viden indenfor ernæring.

Hvad skal jeg spise inden træningen - og ikke mindst bagefter? Eller hvad skal jeg spise for at have nok energi til min træning? Hvilken indflydelse og betydning har de forskellige næringsstoffer for kroppen i forbindelse med såvel træning, som den almene sundhedstilstand. Disse spørgsmål får du meget mere at vide om til foredraget

Efter foredraget garanterer Kirstine Schlawitz at fremmødte, vil have viden til at forbedre deres præstation på cyklen og få et generelt bedre helbred ved at følge nogle simple råd.

Foredragsholder Kirstine Schlawitz er en formidabel underviser med bred viden indenfor feltet og har mange års erfaring med formidling af motion, og er ansat hos DGI.

Hun er uddannet inden for ernæringsvidenskaben og har tidligere vejledt inden for vægttab og type 2 diabetes, med fokus på netop fysisk aktivitet. Så der er lagt op til et spændende foredrag.

Og husk - alle er velkommen også selvom man ikke er medlem af cykelklubben.