Se billedserie Borgmester Ole Vive tog imod gæsterne fra New Delhi foran byrådssalen

Fantastisk - her er blå himmel og frisk luft...

Haslev-Faxe Posten - 01. oktober 2019 kl. 13:24 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er to ting som Aastha Gupta finder meget anderledes, fra New Delhi hvor hun bor, og til Haslev, hvor hun netop har været på besøg - og det er at hun i Haslev kan se en blå himmel, og den luft hun trækker ind er helt ren.

Det er ting som vi jo ellers ikke tænker over, men den blå himmel og den friske luft, var det første hun fremhævede, da avisen spurgte hvordan det var at være på besøg i Haslev. For i New Delhi er der så forurenet at man sjældent ser himlen...

Aastha ankom til Haslev torsdag i forrige uge sammen med otte andre elever, en lærer og skoleinspektøren fra General Raj's School i New Delhi - og eleverne har under hele forløbet været indkvarteret hos elever fra Nordskovskolen, mens lærer og inspektør har overnattet på Emmaus.

General Raj's School er, ligesom 80% af skolerne i Indien, en privatskole - og denne skole er for det man vil betegne som for det bedre borgerskabs børn.

Det er anden gang elever fra General Raj's School har besøgt Nordskovskolen, og kontakten kom i stand da Helene Tind, lærer på Nordskovskolen var til en lærerkonference i Sofia for tre år siden.

Her blev de to skoler enige om at elever fra de to skoler skulle skrive til hinanden, så de på en praktisk måde kunne finde ud af at det faktisk er en god idé at kunne begå sig på engelsk.

Den kontakt blev så til et besøg sidste år, og endnu et i år.

Aastha boede alle dagene hos Maria Slundt der går i 8. klasse. Det har de begge to været glade for - og lært meget af. Ikke mindst har Aastha lært om dansk kultur, og den underlige mad vi spiser... Men der smager nu meget godt, siger hun med et smil.

Besøgte borgmesteren

Selv om de indiske elever har opholdt sig mange dage i Danmark, har der været et stramt program. De har selvfølgelig været med til en helt almindelig skoledag, så de kunne opleve sådan en i Danmark.

Men der har også været tid til besøg i København, på Stevns Klint og i Faxe Kalkbrud, ligesom man besøgte Haslev Kirke, for at høre om hvilken religion der har præget Danmark i mange hundrede år.

Og onsdag var elever og lærere fra General Raj's School, og de Haslev-elever som de bor hos, på besøg i byrådssalen i Haslev.

Her var det borgmester Ole Vive der tog imod, og fortalte om hvordan en kommune fungerer, hvilke opgaver man løser, og om det politiske system vi har i Danmark - et system hvor man sagtens kan være uenige, men alligevel hygge sig sammen over en middag, efter hvert byrådsmøde.

- Selv om vi har forskellige holdninger, kan vi godt lide hinanden, sagde Ole Vive, og tilføjede at de fleste beslutninger tages i enighed, fordi alle jo vil det bedste for kommunen.