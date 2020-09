Se billedserie Freja har lige været på en dejlig ridetur rundt på 4H?s område

Fællesskab, venner og gode oplevelser i 60 år

Haslev-Faxe Posten - 30. september 2020

Teestrup 4H: Lørdag den 3. oktober mellem kl. 11 og 14, fejrer Teestrup 4H sit 60 års jubilæum på 4H-gården på Teestrup Bygade 52 - helt ude for enden af den lange markvej.

Alle er velkomne - nuværende og tidligere medlemmer, og andre interesserede - til at fejre dagen med foreningens medlemmer, og 4H tilrettelægger dagens aktiviteter, så der er god afstand mellem alle besøgende - og så vil man meget gerne at man forhåndstilmelder sig, så ikke for mange bliver forsamlet.

Det gør man ved at ringe til Jeannett på tlf. 6070 8314.

4H byder på grillpølser, kaffe og kage i det hyggelige bålhus, og hertil kan man købe øl og sodavand - og er man en spillefugl, eller bare vil støtte foreningen, så er der kinesisk lotteri med flotte gevinster. Altsammen udendørs.

Faxe Kommunes borgmester, Ole Vive, har lovet at kigge forbi på jubilæumsdagen og holde en lille jubilæumstale.

Men det vigtigste ved den store dag er ikke maden eller mulighederne for at vinde flotte præmier. Det vigtigste er at se og høre hvad der foregår i Teestrup 4H - og det er ikke så lidt.

Da Teestrup 4H startede for 60 år siden, havde klubben ikke et fast tilholdssted, men det fik man i 1997 - på gården på Teestrup Bygade 52.

Det er Aff Hjarnø og Kurt Andreasen der ejer gården. Her råder 4H over en stor staldbygning, nogle marker, en ridebane, en sø, et bålhus og et hyggeligt klubhus.

Da Haslev-Faxe Posten besøgte Teestrup 4H kom Freja på 13 år ridende tilbage til gården. Hun havde været ude på en hyggelig tur i de smukke omgivelser, og nu skulle hesten ned på folden til de andre heste.

På folden går der 15 heste. De fire tilhører Aff og Kurt mens resten ejes af Teestrup 4H - og dertil kommer nogle får, et par kalve, kaniner og katte - og så Aff og Kurts to hunde.

Fællesskab og gode venner

Et par piger havde gjort rent i klubhuset. Det var Sarah på 15 år og Isabella på 12, og selv om den havde stået på rengøring var humøret i top, da de gik over i stalden for at skrive sig på ridelisten.

Det er nemlig sådan at man kan booke en hest for en dag, så de skulle lige sikre sig, at de kunne komme til at ride næste gang de kom ud på gården.

Sarah har været medlem i næsten 10 år, mens Isabella har været med i Teestrup 4H i tre år. Og de elsker det. De kan slet ikke undvære det.

- Her er et fantastisk godt fællesskab, man får mange gode venner og utroligt mange oplevelser, blandt andet at komme på dyrskuer. Det er rigtig sjovt, siger Sarah og Isabella samstemmende.

Ud over de daglige gøremål afholder 4H mange kurser i løbet af året, blandt andet om hestens røgt og pleje, men også ,,klar, parat, dyrskue", ligesom der er klubweekender med overnatning i klubhuset og i stalden - eller udendøre hvis vejret tillader det.

Teestrup 4H har også et meget berømt ponyhold, der tager rundt og optræder ved mange dyrskuer - ja, lige bortset fra i år, hvor stort set alt har været lukket ned.

,,Pony-games" kaldes holdet, og her laver pigerne nogle helt utrolige stunts på hestene - stunts på et meget højt niveau.

Teestrup 4H har over 100 medlemmer, hvoraf langt de fleste er piger, men Aff Hjarnø fortæller at 4H på landsplan er ved at udvikle nogle nye aktiviteter, for også at kunne tiltrække drenge.

Du kan læse mere om 4H på www.4h.dk - og her kan du også finde kontaktoplysninger om Teestrup 4H.