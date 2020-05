Se billedserie Geomuseum Faxe

Et rigtig godt tilbud fra vores tre museer

Haslev-Faxe Posten - 13. maj 2020 kl. 08:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe-Stevns: Østsjællands Museum lancerer lige nu et støtte-årskort, der giver mulighed for et væld af oplevelser i 2020 og hele 2021.

Med kortet i hånden, kan du opleve DinosaurLiv, den nye særudstilling, som Geomuseum Faxe viser i hele sæson 2020. Her kan du gå på opdagelse mellem store skeletter af rovdinosaurer, eller du kan lege palæontolog for en dag, når du selv udgraver dinosaur- knogler.

Husk, at der er gratis adgang for børn (0-17) ifølge med en voksen.

På Koldkrigsmuseum Stevnsfort er hele familien hemmelige agenter i det nye Cosmic Top Secret game; en virkeliggørelse af et computerspil på Stevnsforts terræn. Et must for dem, der vil løse gåden om en af Danmarks største spionsager.

Støtte-årskortet giver også mulighed for en guidet tur i Stevnsforts hemmelige undergrund for kortholder og gæst.

Du kan også opleve særudstillinger på Rådhusvej 2 i Faxe. I 2020 er det 75-året for befrielsen. Det markeres med en udstilling om besættelsen i vores område.

På Rådhusvej 2 kan du også lade dig inspirere af særudstillingen Fossiljægernes Skatkammer, hvor nogle af de allerbedste fossiler fra Faxe og Stevns bliver udstillet i hele 2020.

Et rigtig godt tilbud

- Vi håber rigtig mange vil benytte sig af tilbuddet og få masser af gode oplevelser på vores tre museer og samtidig støtte os gennem corona-krisen. Vi kan jo ikke rigtigt sige hvornår vi åbner i år, men med resten af sæson 2020 OG hele sæson 2021 for én sæsons pris må vi vist godt kalde det et rigtigt godt tilbud, siger museets direktør Peter Gravlund Nielsen.

Kortet koster 390,- kr. og giver fri entré til de tre museer i hele 2020 og 2021. Herudover er der inkluderet en guidet tur i Stevnsforts undergrund for to personer i gyldighedsperioden. Husk der er gratis adgang til udstillingerne for børn (0-17) i følge med betalende voksen. Tilbuddet gælder til 30. juni 2020.