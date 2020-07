Se billedserie Alberte sætter skørtet på plads og er klar til at komme ud på vandet. Yderst til højre står Kasper Luffe

En sjov og lærerig uge i Faxe Bugtens bølger

Haslev-Faxe Posten - 22. juli 2020 kl. 10:12 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Ladeplads: Vejret var med Faxe Bugtens Kajak Klub, da de inviterede til en femdages sommerkajakskole for unge mellem 12 og 17 år. Et tilbud som 20 med glæde tog imod - og et tilbud som var et led i Faxe Kommunes ,,corona-tilbud" til børn og unge.

Faxe Bugtens Kajak Klub havde lånt kajakker af Brøderup Efterskole og dertil kom kajakker fra Faxe Kommunes ungdomsklub - såkaldte Sit on Top-kajakker. Altså kajakker som man ikke sætter sig ned i, men ovenpå.

En af deltagerne, den eneste pige iøvrigt, var 13-årige Alberte Quaade fra Kongsted. Hun tilmeldte sig kajakskolen for at prøve hvordan ,,sådan noget" var. Og det havde hun bestemt ikke fortrudt.

- Det er rigtig sjovt, siger hun, men om hun vil fortsætte med at ro kajak ved hun ikke helt. Men det havde været nogle rigtig gode dage, forsikrede hun.

Sikkerhed går de meget op i

Alberte havde aldrig prøvet kajak før hun meldte sig til kajakskolen, så hun var naturligvis spændt på hvordan det ville gå - og det gik godt. Hun fik lært en masse.

- Vi har lært alt om sikkerhed. Det går de meget op i. Vi har også lært hvordan man redder sig selv og andre, hvis der sker noget - og så selvfølgelig hvordan man ,,styrer" en kajak, fortalte Alberte.

Selv om det i vid udstrækning handlede om sikkerhed og lære at ro kajak, var der også tid til sjov og ballade. Blandt andet prøvede deltagerne at spille vandpolo - i en kajak. Svært, men sjovt.

Det var Kasper Luffe, der til daglig er forstander på Brøderup Efterskole, der var chefinstruktør på sommerskolen, og ud over ham var der yderligere seks instruktører, samt folk på land, der hele tiden holdt øje med at der ikke skete noget - for, som Alberte fortalte, var sikkerheden hele tiden i top.

Ud over instruktørerne var der yderligere 10-12 frivillige der hjalp til med alt fra det at stille frem og rydde op, og til at komme med friskbagte kager til deltagerne. Og det var jo en meget vigtig opgave...

Man kan læse mere om den nystartede kajakklub, Faxe Bugtens Kajak Klub, på fbkk.dk.