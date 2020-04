En anderledes måde at lave den store SSO-opgave på

- Det har været en meget anderledes måde at skrive SSO på, men jeg endte heldigvis med at blive tilfreds med opgaven - den blev faktisk lidt længere end forventet.

Han er til daglig kursist på VUC Storstrøm i Faxe, hvor han sammen med sine klassekammerater normalt er en del af et hold. I denne coronatid er det dog anderledes - men heldigvis er det stadig muligt at være en del af fællesskabet - bare virtuelt:

- Ud over den virtuelle undervisning er vi flere fra mit hold, der kommunikerer online. Vi hjælper eksempelvis hinanden, hvis nogen har brug for sparring i forhold til de løbende opgaver", forklarer han.

- Jeg er god til at motivere mig selv og er derfor altid en fortaler for hjemmearbejde.

Dog lægger han vægt på, at det er sværere at debattere emner virtuelt, og at nogle måske har sværere ved at opnå den sparring de har behov for - fordi det er undervisning på distance sammenlignet med i klasselokalet.