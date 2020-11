Se billedserie Fra venstre: Morten Just, centerchef, Lone Rasmussen og Pia Rasmussen, ZBC, Helle Franck, Faxe Kommune, Ulla Johansen, leder Faxe Øst, Aase Hoybye, uddannelsesansvarlig Faxe Kommune, Ane Storm Smedegaard, elev, Christina Malmberg, praktikvejleder og Kirsten Maglemose, elev. Foto: Torkild Svane Kraft

Send til din ven. X Artiklen: Elever sætter stor pris på Faxe Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever sætter stor pris på Faxe Kommune

Haslev-Faxe Posten - 02. november 2020 kl. 14:31 Kontakt redaktionen

Af Torkild Svane Kraft Faxe Kommune: Det var næsten som et Kinderæg. Hele tre gode ting på én gang - men meget vigtigere end et Kinderæg. For fredag eftermiddag kunne man møde en tilfreds uddannelsesinstitution, tilfredse elever og en glad kommune på rådhuset på Tingvej.

Det var ZBC der var på rundtur for at takke og kåre steder der modtager elever. ZBC er en kæmpe uddannelsesinstitution med skoler overalt på Sjælland, der tilbyder mange forskellige uddannelser - fra tekniske over håndværksmæssige uddannelser til landbrug og social- og sundhedsuddannelser.

De mange tusinde elever har kunnet indstille praktiksteder til titlen som ,,Årets læreplads" - og det har rigtig mange gjort, blandt andet to der har været i praktik i Faxe Kommune.

Kirsten Maglemose, der er ved at uddanne sig til SSH - Social- og Sundhedshjælper - havde indstillet Faxe Øst udkørende hjemmepleje. Her har hun været i en længerevarende praktik, og det skortede ikke på rosende ord, da avisen spurgte hende hvorfor hun har indstillet Faxe Øst til prisen.

- Det er fordi man her har godt styr på praktikforløbet, man føler sig velkommen, man har supergode og søde vejledere og man bliver taget rigtig godt imod af alle medarbejderne, forklarede Kirsten Maglemose.

En anden der har indstillet Faxe Kommune er Ane Storm Smedegaard. Hun er EUX SSA studerende. De mange bogstaver betyder at hun over fire år og syv måneder bliver både student og Social- og Sundhedsassistent.

Ane har været i praktik på Kongsted Ældrecenter og, ligesom Kirsten, i hjemmeplejen i Faxe Øst, og hun havde mindst lige så mange rosende ord som Kirsten.

Selv om Faxe Kommune blev rost til skyerne, blev det dog ikke til en førsteplads - men en andenplads i et felt bestående af ikke mindre end 76 kandidater.

Pia Rasmussen fra ZBC i Næstved fortalte ved overrækkelsen, at uddannelsesstederne er dybt afhængige af et godt samarbejde med kommunerne, og at det er ekstremt vigtigt med gode uddannelsessteder - derfor vil man med prisen - her andenpladsen - takke de ekstraordinært gode uddannelsessteder.