Elever blev sangskrivere

Haslev-Faxe Posten - 04. november 2020 kl. 10:15 Af Peer Rasmussen

Faxe: I sidste uge var det Spil Dansk Uge over hele landet, og på selve Spil Dansk Dagen, den 29. oktober, havde musikvalgfaget i 7. klasse på Rolloskolen sangskriverworkshop med sangeren/sangskriveren og forfatteren Annette Bjergfeldt.

På dagen var en håndfuld elever mødt op til en fire timers lang session, hvor de kom lidt ind under huden på det at skrive sange, ophavsrettigheder samt at leve som professionel musiker.

Det var musikskolelærer Tao Langhoff, som havde taget initiativ til arrangementet.

- Ved workshoppen skulle Annette Bjergfeldt blandt andet give eleverne indblik i musikrettigheder, fordi hun, udover at skrive selv, også repræsenterer Coda. Hun fortæller også om, hvordan det er at leve som komponist og musiker. Eleverne skal blive bevidste om, hvor musikken kommer fra. Eleverne skal også vide, at det at leve af musikken ikke er så glamourøst som man kan få indtryk af. Annette Bjergfeldt har blandt andet fortalt, at der er 30-50 musikere, som kan leve profitabelt af deres levevej, fortalte han, da Haslev-Faxe Postens udsendte kiggede forbi.

- Ved arrangementet har eleverne selv skulle skrive en sang. Det at skrive en sang er ligesom at fortælle en historie, hvor man har en idé, og så bygger det op derfra, Eleverne har lavet brainstorm og skrevet tekster på engelsk. Annette og jeg har så hjulpet med at finde musik til. Det er ikke en færdig komposition, men noget vi vil arbejde videre med. Workshoppen har været en stor inspiration for os alle, tilføjer han.

Glade elever

To af de elever, som var med i skriveworkshoppen var de to 13-årige Freja Madsen Vedelund og Anders Bergsten.

- Det har været hyggeligt at deltage på holdet og det har været sjovt. Jeg synes, det har været svært at komme på idéer, men vi fandt ud af det. Jeg har været med til at skrive nogle linjer til teksten. Det har været en god dag, fortæller Freja Madsen Vedelund.

- Jeg har fået meget ud af dagen og vi har blandt andet øvet sammenspil. Jeg har gået til musik i min fritid, og det at skabe musik sammen betyder meget for mig. Jeg har også skrevet nogle linjer til teksten og synes, at det har været et virkelig godt arrangement, fortæller Anders Bergsten.

Engageret underviser

Annette Bjergfeldt har 25 års erfaring som udøvende sangskriver med seks albums bag sig.

Hun har blandt andet spillet koncerter i USA gennem fire år, og har endvidere flere gange været nomineret til en Grammy.

- For mig har det været vigtigt at give eleverne to ting, som de kan tage med fra dagen. De har skullet opleve, hvor kraftfuld en proces det kan være at skrive en sang, i stedet for bare at lytte til en sang. Jeg har gerne ville formidle, at det at skabe noget for andre, er meget givende, fortæller Annette Bjergfeldt.

- Det var også vigtigt for mig at fortælle om musikrettigheder. Eleverne skal væk fra den illusion om, at musik bare er noget, som dumper ned fra himlen/nettet gratis. Jeg ville gerne fortælle om den fødekæde, som musikken også består af. Jeg ville gerne oplyse om, at det er enormt sjovt at lave en sang, men også meget udfordrende og et arbejde. Også, at det altså ikke er alle musikere, som her råd til at gå i en pels af hermelin, uddyber hun.