Drømmen om uddannelse lever på FGU-skolen i Faxe

Haslev-Faxe Posten - 01. oktober 2019 kl. 11:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe: Kate og Daniel ved, hvad de vil. Begge er de 19 år gamle og nye elever på FGU Midt- og Østsjællands skole i Faxe.

Selvom de drømmer om noget vidt forskelligt, har de det til fælles, at den forberedende grunduddannelse (FGU) er vejen til videre uddannelse.

Kate drømmer om at arbejde på et plejehjem. Hver morgen cykler 19-årige Kate Nielsen fra sit hjem hos plejeforældrene i Karise til FGU-skolen på Præstøvej i Faxe.

Siden skolestart 15. august har hun gået på produktionsgrunduddannelsens (PGU) værkstedslinje Omsorg & Sundhed, hvor hun ifølge sin uddannelsesplan skal gå i en toårig periode.

Kate drømmer om at arbejde med ældre på et plejehjem, men har brug for at arbejde med sig selv og med faget i trygge rammer først, inden hun er klar til at påbegynde SOSU-uddannelsen. Èn af de ting Kate skal bruge sin tid på FGU-skolen på, er at opnå en større tro på sig selv og egne evner.

- Jeg har brug for en støttende og hjælpende hånd og en lærer, der kan bekræfte mig i, at det jeg gør, er det rigtige, fortæller Kate.

Motivationen er ikke til at tage fejl af. Kate kan engageret fortælle om, hvordan de i undervisningen er blevet testet i læringsstile, så hun nu ved, at der er mange forskellige måder at lære på, og at hendes visuelle intelligens er særligt udpræget.

Spørger man Kate om værkstedslinjens planlagte besøg hos FGU-skolens nabo Lindevejs Centeret, lyser hun helt op bare ved tanken:

- Jeg glæder mig rigtig meget til at besøge de ældre, hvor vi enten skal lave gymnastik, læse højt, gå ture eller give de ældre håndmassage. Jeg vil rigtig gerne ud og møde de ældre og også meget gerne i praktik som led i min uddannelse.

Vil være mekaniker

Daniel Føhns tager hver morgen sin elskede bil fra hjemmet i Faxe Ladeplads til FGU-skolen i Faxe, hvor han er i gang med den almene grunduddannelse (AGU), som han skal bruge det kommende år på.

- Det er det faglige, der er grunden til, at jeg er her. Jeg er gået glip af al for meget undervisning i min folkeskoletid, så det skal jeg have indhentet, og så skal jeg øve mig i at blive mere mødestabil.

Daniel fortæller, at han altid har interesseret sig for biler og mekanik, men det var i forbindelse med et praktikophold som KUU-elev hos den lokale Borring-Møller Automobiler i Faxe Ladeplads, at han fandt ud af, at han vil være mekaniker.

Daniel vil gerne starte på EUC Sjælland, men han mangler at kunne indfri de faglige krav i engelsk og fysik for at vurderes uddannelsesparat.

- Jeg er lidt utålmodig efter at komme i gang med min erhvervsuddannelse, men det er okay at gå på FGU-skolen, hvor jeg kender mange af de andre elever fra tidligere og har mulighed for at blive bedre til fysik og engelsk, så jeg rent faktisk kan gennemføre min uddannelse, fortæller han.

