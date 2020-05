Britta Nielsen (t.v.) og Anette Hougaard tager glade imod de 5000 kr. fra Finn Breining fra en Danske Frimurerordens loge St. Michael

Donation til Paraplyen

Haslev-Faxe Posten - 06. maj 2020 kl. 12:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: I sidste uge havde Café Paraplyen, der er en del af KFUM's sociale arbejde, besøg af Finn Breining fra Den Danske Frimurerordens loge St. Michael. Anledningen var en overrækkelse af en donation på 5000,- kr. fra logen til Paraplyen.

Det var en meget taknemmelig leder Anette Hougaard, der sammen med pædagog Britta Nielsen, tog i mod den fine check.

- Det glæder os altid meget, når nogen betænker os med en donation, sagde Anette Hougaard.

Donationer som denne, gør det muligt for Café Paraplyen at gøre lidt ekstra for stedets brugere.

Det kan f.eks. være en spændende udflugt.

- Jeg regner med, at disse penge også skal bruges på en tur. Men lige nu er det dog ikke til at vide. Vi skulle have været en tur til Herning her i foråret, men det har vi måttet aflyse. Så nu må vi se, hvad der sker, fortalte Anette Hougaard til Finn Breining fra St. Michael-logen.

201 medlemmer

Finn Breining bor i Haslev. Han har været med i Den Danske Frimurerorden St. Michael loge i 12 år. St. Michael-logen holder til i Slagelse og er en af de ca. 90 loger, der findes i Danmark. Logen tæller 201 medlemmer.

- Vi mødes hver onsdag aften. Til disse møder foretages der indsamling blandt de fremmødte Brødre (medlemmer). Formålet med indsamlingen er at kunne støtte humanitære formål. Vi har bemærket, at Paraplyen står for et stort humanitært frivilligt hjælpearbejde, som mange nyder godt af. Det er det, vi gerne vil påskønne med de 5000 kr., fortæller Finn Breining.

Frimureriet har gennem årene været omgærdet af en vis mystik. Men der er egentlig ikke noget, der er så mystisk. Frimureriet handler om livsglæde, sammenhold og venner for livet. Et fællesskab, der hjælper hver enkelt til at leve op til de menneskelige værdier, man som frimurer også bør leve op til uden for logens mure.

Når man mødes til logeaftenerne er alle lige, og der tales ikke om forretning, politik og religion,

Hvis man har lyst til at høre mere om frimureriet eller hvordan man evt. selv bliver frimurer, er man meget velkommen til at kontakte Steffen Scharff på mail sr.scharff@live.dk eller Finn Breining på mail s517mich@gmail.com.

For at blive optaget i ordenen er der enkelte krav, der skal være opfyldt; man skal være mand og fyldt 21 år, være døbt og kunne fremvise dåbsattest og desuden have et godt omdømme.