Der var en hyggelig og afslappet stemning, da Hans-Erik Krog (yderst til venstre) og Martin Mandrup fra Rotary Haslev drak kaffe med Britta Nielsen og Anette Hougaard (yderst til højre) fra Paraplyen i Haslev. Anledningen var Rotary Haslevs donation på 5000 kr. til Paraplyen

Donation til Paraplyen fra Rotary Haslev

Haslev-Faxe Posten - 11. marts 2020 kl. 12:42 Af Birgitta Carlberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: Torsdag var Martin Mandrup og Hans-Erik Krog fra Rotary Haslev på besøg i Café Paraplyen i Haslev. Her nød de en kop kaffe og en småkage i selskab med Britta Nielsen og Anette Hougaard fra Paraplyen, og anledningen var en overrækkelse af en donation på 5000 kr. fra Rotary til caféen.

- De 5000 kr. stammer fra løbende interne aktiviteter i Rotary, fortæller Hans-Erik Krog.

- Og vi er rigtig glade for at kunne give dem til Paraplyen i dag, fortsætter han.

Lige så glade er naturligvis Britta Nielsen og Anette Hougaard. De fortæller, at pengene skal bruges til en planlagt tur til Herning.

- Her i Paraplyen har vi jo at gøre med en gruppe mennesker, for hvem det kan være en stor økonomisk udfordring at komme på tur, fortæller Anette Hougaard.

- Her får de mulighed for at komme på en spændende tre-dages udflugt, hvor vi bla. skal besøge Søby Brunkulsmuseum og Møltrup Optagelseshjem. Og det med kun en ganske lille egen-betaling. Vi regner med at vi skal 20-25 mennesker afsted, fortsætter Anette Hougaard.

Café Paraplyen er en del af KFUM's sociale arbejde. Personalet består af leder Anette Hougaard, pædagog Britta Nielsen, kok Per Lissau og en rengøringsassistent. Derudover er der 45 frivillige tilknyttet. Caféen byder seks dage om ugen på gratis morgenmad, og i hverdagene er det muligt at købe sig et godt måltid mad til en overkommelig pris.

Paraplyen har forskellige aktiviterer, man kan benytte, ligesom der arrangeres ture og lign. i det omfang, det er muligt. Der ydes råd og vejledning i Paraplyen, herunder også økonomisk rådgivning.

Pengene til aktiviterne kommer bl.a. fra Faxe Kommune, overskuddet fra salg af mad i caféen samt diverse donationer - som den de nu har fået af Rotary Haslev.

Rotary Haslev har gennem årene doneret til både internationale og lokale projekter. Blandt de lokale kan nævnes Scleroseforeningen Haslev og Kolonihavenerne på Bækvej.

- Som noget nyt vil vi nu til at afholde velgørenhedskoncerter, for at skaffe endnu flere penge til donationer, siger Martin Mandrup, der er en del af donationsudvalget i Rotary Haslev.

- Og vi kan da allerede nu løfte sløret for den første koncert. Den bliver med Die Herren og kommer til at foregå i Haslev kirke den 29. oktober, afslutter han.