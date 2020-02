Donation fra Inner Wheel

Donation: Ved Inner Wheel Faxes seneste klubmøde var Direktør Ulla Knudsen og Butiks- ansvarlig Susanne Parkholt fra Mødrehjælpen i Køge på besøg for at fortælle om det store arbejde frivillige lægger i at få Mødrehjælpens Køge-butik til at fungere. Inner Wheel Faxes præsident Helle Johansen kunne herefter overrække en donation på 1000 kr. til Mødrehjælpen.