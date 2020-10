Se billedserie Martin Perch Møller glæder sig til, at den gamle direktørbolig bliver omdannet til ni værelser. Foto: Peer Rasmussen

Direktørbolig bliver til værelser

Haslev-Faxe Posten - 13. oktober 2020 Af Peer Rasmussen

Dalby: Midt i en coronatid, hvor det er yderst svære tider for hotel- og restaurationsbranchen, er der stadig hoteller som tror på fremtiden efter corona og som investerer i fremtiden.

Et eksempel på dette er Dalby Hotel på Vordingborgvej 425, hvor indehaver og direktør Martin Perch Møller nu investerer i at renovere den 300 kvadratmeter gamle direktørbolig.

- Vi har længe haft et behov for flere værelser, og i den forbindelse købte vi for nogle år siden vores bed & breakfast ,,Stay At Dolores" i Haslev og satte den i stand og indrettede den med 11 værelser. Det var vi glade for, og det løste et behov dengang. Nu fik vi så mulighed for at købe den gamle direktørbolig tilbage til Dalby Hotel og Restaurant Bregnen, og det gav god mening, at den kunne omdannes til flere værelser. Den kan så indgå i hotellets drift, til glæde og gavn for kunderne, som særligt er håndværkere og forretningsfolk, fortæller Martin Perch Møller, der er indehaver og direktør af hotellet.

- Vi havde sideløbende også et andet projekt i gang, hvor vi overvejede at bygge nogle hytter i vores baghave, men vi fandt så frem til, at det gav bedst mening at bruge pengene og energien på at omdanne direktørboligen til værelser, tilføjer han.

Investering i fremtiden

Håndværkerne er gået i gang med at omdanne den gamle direktørbolig til ni værelser, og så renoverer man samtidig den gamle pejsestue som et samlingspunkt i bygningen.

- Omdannelsen af bygningen vil også give os mulighed for at holde to arrangementer på én gang med mulighed for overnatning. I forhold til arrangementerne er vores nuværende kapacitet på 28 værelser simpelthen for lille. Samtidig med renovering af direktørboligen, er vi også i gang med at renovere en lejlighed her på hotellet, så vi alt i alt får 38 værelser. Reelt er det 10 værelser mere end vi har nu, siger Martin Perch Møller.

- Der kommer jo også en tid efter corona, og det er også i det lys, at vi foretager denne investering. Til den tid vil vi gerne stå klar med et produkt, som stemmer overens med den efterspørgsel, der er. Efter den anden nedlukning og den yderligere forlægning af de nuværende corona-restriktioner, har vi valgt at bruge tiden på at udvikle og renovere, fortæller han med optimisme i stemmen.

Klar i 2021

Når de nu nuværende corona-restriktioner udløber den 31. oktober, håber Martin Perch Møller på, at myndighederne tillader at holde fester indtil midnat.

- Det vil gøre, at man kan få den sociale del med i festen. Her på stedet har vi jo taget alle de forholdsregler, der hører til for at gøre stedet sikkert og trygt i forhold til corona. Hotellet er ,,Safe To Visit", hvilket er Horestas regler for, at man har de rette faciliteter til disse sociale begivenheder. Vi er klar til, at Danmark igen begynder at åbne samfundet, og vi vil gerne give nogle muligheder for de mennesker, som bor i vores region. Det er også derfor vi foretager disse investeringer nu, fortæller han.

Martin Perch Møller oplyser, at direktørboligen ventes til at have sovende gæster så snart kalenderen siger 2021.