Din Tøjmand er blevet til Tøjmanden Faxe

Rettighederne til indkøbsforeningen Din TøjMand er overtaget af kæden Mr. der har hjemsted i Kolding. 41 butikker fra den gamle Din TøjMand har besluttet at blive i kæden - men ikke Ib Elberg og Co.

Men det ændrer ikke ved, at Ib, Andreas og Thomas nu må arbejde på højtryk for at finde ud af hvad der skal ske fremadrettet - om de vil være med i en indkøbsforening eller om de skal vælge at stå på helt egne ben.