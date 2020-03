Nadia og Jan ved den flotte havedam, hvor alt er lavet af materialer man kan købe på pladsen

Send til din ven. X Artiklen: Det lille Murerfirma - inspiration i højsædet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det lille Murerfirma - inspiration i højsædet

Haslev-Faxe Posten - 04. marts 2020 kl. 12:43 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: Det lille Murerfirma på Finlandsgade 28, er ikke bare et murerfirma - det er et firma hvor man også kan hente inspiration til gør-det-selv projekter, både hvad angår byggeprojekter og anlæg af haven.

For der er tale om tre-i-en. Der er Det lille Murerfirma, Det lille Gartnerfirma og Den lille Materialeplads. Altsammen samlet på Finlandsgade.

Murerfirmaet løser alle mureropgaver for såvel private som virksomheder, men indehaveren Jan Nissen stå også til rådighed med råd, vejledning og inspiration, hvis man ønsker selv at udføre opgaverne.

Og en af opgaverne kunne være at bruge microcement i sin bolig. Et produkt der kan anvendes til mange forskellige formål - til bordplader, til vægge, til døre, til.. ja, alt muligt. Hvor meget dette produkt kan anvendes til, kan man se i den flotte udstilling der er i en af firmaets haller. Kig ind og lad dig inspirere - og få gode råd.

Så er der Det lille Gartnerfirma, som tilbyder at holde haven eller anlægge en have for såvel private som virksomheder, men også at give gode råd til anlæg og vedligeholdelse. Det er Nadia der står for gartnerafdelingen.

Som noget nyt er man ved at anlægge en smuk forhave foran firmaets domicil på Finlandsgade, og det første man lægger mærke til er en stor flot havedam. Rigtig flot endda.

Havedammen, fliserne, stenene og de øvrige ting der er brugt, er ting man kan købe på stedet - måske lige undtagen fiskene i dammen...

Og sten, grus, skærver og alt det andet - det kan man selv hente på Den lille Materialeplads. Nemt og enkelt. Man kører sin bil op på vægten, vejer den - læsser det man skal bruge på traileren, vejer bilen igen - og betaler.

Her inden længe kommer Haveselskabet på besøg for at se den nye forhave og høre om de muligheder der er i de tre små firmaer - og når det bliver lidt varmere, laver Det lille Murerfirma, Det lille Gartnerfirma og Den lille Materialeplads et tilsvarende arrangement for alle.

Hvis man nu får lyst til at gå i gang med et større projekt i sin have, så mangler man altid et eller andet redskab til at udføre opgaven - men købe det for kun at bruge det en enkelt gang, er måske lige vildt nok.

Hvor mange gange får man f.eks. brug for en pladevibrator? Men så hjælper man også med det på Finlandsgade 28. Nu kan man nemlig låne mange af de redskaber, der ikke er grund til at man selv investerer i. Nemt og enkelt.

Det lille Murerfirma, Det lille Gartnerfirma og Den lille Materialeplads kan man møde på Haslev Messen på søndag mellem kl. 10 og 16. Kig forbi og få en snak - og masser af inspiration.