Se billedserie Christian Mortensen ser uanede muligheder i Mandegruppe- Tour De Faxe. Foto: Peer Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Det er vigtigt med en mandegruppe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det er vigtigt med en mandegruppe

Haslev-Faxe Posten - 07. oktober 2020 kl. 10:24 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen

Hele kommunen: Pårørendevejleder i Faxe Kommune, Lotte Rostoft, har etableret en gruppe for mandlige seniorer, og en af drivkræfterne i gruppen er Christian Mortensen fra Faxe.

- Jeg var med i en pårørendegruppe, fordi min kone på daværende tidspunkt var meget syg med blandt andet Parkinsons. Her for tre måneder siden døde hun så. Mens hun var syg, følte jeg mig lidt alene, og derfor kom jeg ind i gruppen. Det var Lotte Rostoft, som stod for pårørendegruppen og vi var fire kvinder og to mænd i gruppen. Så kom coronaen og lukkede gruppen. Allerede den gang talte vi om, at det kunne være godt at lave en ren mandegruppe, fordi der jo er forskel på, hvordan mænd og kvinder er. Vi mænd vil eksempelvis gerne ud og være aktive, fortæller han.

- Efter min kones død kom jeg med i en gruppe for dem, som har mistet, men det var ikke rigtigt noget for mig. Det var også Lotte Rostoft, som drev den gruppe, og hun og jeg talte så sammen om, at idéen med en mandegruppe stadig var aktuel. Lotte ville gerne sparre med mig og hun fik mig så lokket til at lave en video på sundhedscentrets hjemmeside for at reklamere lidt for mandegruppen, tilføjer Christian Mortensen.

Uanede muligheder

Christian Mortensens video om mandegruppen resulterede i, at 12 mænd tilmeldte sig og gruppen blev døbt Mandegruppe- Tour De Faxe.

For Christian Mortensen er der uanede muligheder i forhold til aktiviteter i gruppen.

- Den første tur bliver med en naturvejleder, hvor vi skal ned og gå langs Hovby Eng og vi får mødested i Faxe Sundhedscenter på Præstøvej 78. Det er ikke aftalt, hvor tit vi skal mødes, men det bliver vel hver 14. dag eller en gang om måneden. Det finder vi ud af hen ad vejen, og meningen er, at vi skal være en selvstyrende gruppe. Lotte vil dog stadig være tovholderen opad til, fortæller han.

- I gruppen kan vi tage ud at fiske, vi kan tage ud og bowle, vi kan have en madklub eller hvad man nu finder interessant. Det kan jo også være sådan, at man kan splitte gruppen op i mindre interessegrupper, hvor nogen gør noget og andre gør noget andet, tilføjer Christian Mortensen.

for 50 plus

For Christian Mortensen er det vigtigt at være med i en mandegruppe.

- Mens min kone var syg, rendte det ind og ud ad døren med hjemmehjælpere, som alle var kvinder. Jeg havde faktisk brug for at være sammen med mænd om forskellige ting. Jeg får lidt mandehørm i Eskilstrup Kulsvierlaug, men udover det, så har jeg ikke så mange mandlige venner. For mig handler det om at få nogle nye venskaber og at lære af hinanden. Der er desværre nok nogle mænd, som sidder og har ondt af sig selv, og måske drikker lidt for meget. De skulle tage og komme ud af busken og få meldt sig ind i gruppen, siger han.

- Gruppen er for alle mænd, og man behøver ikke at være pårørende. Først og fremmest er det en seniorgruppe for mænd fra 50 år og op, og jeg glæder mig meget til at være med i gruppen, siger Christian Mortensen med begejstring i stemmen.

Mandegruppe- Tour De Faxe mødes første gang torsdag den 8, oktober fra klokken 10-12.

Deltagelse kræver tilmelding og pladser tildeles efter først til mølle.

Hvis man vil være med i mandegruppen, eller blot er nysgerrig, kan man kontakte Lotte Rostoft fra Sundhedsfremme på telefon/sms 56 20 33 81.