Det er da sjovt at gå i skole på den her måde

Haslev-Faxe Posten - 13. maj 2020 kl. 09:54

Spjellerup: Eleverne på Spjellerup Friskole - altså dem der går i 0. til 5. klasse - har absolut ikke noget imod at skoledagen er meget anderledes end tidligere. ,,Det er da sjovt, at gå i skole på den her måde" sagde Saga da avisen kiggede forbi friskolen.

Og anderledes, det er skoledagen helt bestemt. På Spjellerup Friskole har man valgt at klasserne møder forskudt. De første starter klokken 7.45 og de sidste kl. 8.15 hvorved man undgår at en helt masse børn - og forældre - møder op samtidig.

Hver klasse har sin egen indgang, og egne områder de må være i. Både ude og inde. Der er ingen bånd der markerer, hvor de må være, men alle bliver i egne områder. Det har ikke givet anledning til problemer fortæller skoleleder Jan Nielsen.

Foruden egne indgange og områder, har hver klasse også eget toilet og håndvaske. For at få det til at gå op, har skolen lejet et par toiletter.

Meget af undervisningen foregår udenfor - så det er godt at vejret har vist sig fra den pæne side. Man har dog lavet et par halvtage, og afskærmning med plastik nogle steder. Ikke den smukkeste løsning - men det virker.

Hver klasse har desuden kun én lærer gennem hele ugen, og eleverne vælger selv hvilke fag de vil have hvornår.

Derfor mødte Haslev-Faxe Posten en flok 5. klasser der sad omkring et bord - udendørs. Her var der gang i flere fag på én gang. Et par elever havde billedkunst. En enkelt havde tysk, en tredje dansk og et par stykker matematik - og de fortalte at det fungerer helt fint, at man selv vælger hvornår man vil have de forskellige fag.

En Corona-kiste

Coronakrisen gennemsyrer alt. Intet er som det plejer at være. Forældrene er nervøse, men også børnene tænker meget over den situation vi er i lige for tiden.

Derfor er det vigtigt at man taler om det - bearbejder følelserne. På Spjellerup Friskole laver eleverne en ,,Coronakiste". Lige umiddelbart lyder det lidt makabert, men det er det slet ikke.

Hver elev laver linoleumstryk hvor de prøver at beskrive de følelser og tanker de har omkring Corona, ligesom de kan skrive om deres hverdag som den ser ud under Coronakrisen.

Når alle har lavet deres bidrag, kommer de i en ,,kiste" som først må åbnes om 10 år. En spændende måde at gøre det på - og spændende at tænke på hvad man vil tænke når kisten må åbnes om de 10 år.

10 års jubilæum

Det er nu 10 år siden Spjellerup Friskole blev stiftet, og det havde skolen tænkt sig at fejre på behørig vis til august - på 10 årsdagen for de første elevers indtog på skolen.

- Om det kan blive til noget, ved vi jo ikke noget om på nuværende tidspunkt, fortæller skoleleder Jan Nielsen, og tilføjer at jubilæet måske kun bliver virtuelt, omend det vil være noget tamt, sammenlignet med et brag af en jubilæumsfest...

Af Torkild Svane Kraft