Den europæiske Idrætsuge - med cykling i Faxe

Haslev-Faxe Posten - 20. september 2019 kl. 13:39 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Motion: Har du hørt om Den europæiske Idrætsuge? Hvis nej, er du sikkert ikke den eneste. Men der er faktisk noget der hedder sådan, og oven i købet med et motionstilbud i Faxe...

Vi rører os alt for lidt viser alle undersøgelser, og det skal der gøres noget ved. Vi skal motionere noget mere. Derfor har lokale idrætsforeninger, sportsklubber, skoler og arbejdspladser kunnet få økonomisk støtte til at organisere idrætsarrangementer under Den Europæiske Idrætsuge her i september måned.

Det er der faktisk kommet mange spændende idrætsarrangementer ud af, men spørgsmålet er bare, om dem som arrangementerne henvender sig til ved det...

Det var i hvert fald ret tilfældigt, at Haslev-Faxe Posten faldt over et arrangement der finder sted i Faxe lørdag den 28. september. Et arrangement der netop specielt henvender sig til mennesker som ellers ikke får rørt sig så meget - men som gerne vil i gang.

Det er DGI der inviterer på en cykeltur på 50 km - og vel at mærke en cykeltur hvor tempoet afpasses til dem der møder op for at cykle med.

Det er med andre ord ikke de meget erfarne cykelmotionister denne cykeltur henvender sig til. Dog skal man have en nogenlunde OK cykel. En racercykel er optimal, men en god citybike kan også bruges, fortæller Signe Nyby fra DGI Storstrømmen - og hu tilføjer at man skal bruge cykelhjelm.

Før og under cykelturen kan man få gode råd omkring det at cykle for at forbedre sin kondition - og dermed sit velbefindende.

Du kan læse lidt mere om cykelturen, og tilmelde ved på facebook at søge på ,,Fælles cykeltur med RIDERS".

Men du kan også bare møde op lørdag den 28. september kl. 10.00 ved Faxehallerne.