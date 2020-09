Foto fra danpal.dk

Den Sociale Kapitalfond investerer i Danpal i Faxe

Haslev-Faxe Posten - 09. september 2020

Faxe: Som led i et generationsskifte bliver Den Sociale Kapitalfond Invest og erfaren erhvervsmand nye majoritetsejere af Danpal, der har hovedsæde i Faxe og tager stort samfundsmæssigt og socialt ansvar.

Den Sociale Kapitalfond Invest har i samarbejde med den erfarne erhvervsmand Ole Juul Jørgensen købt majoriteten af aktierne i virksomheden Danpal A/S, en førende dansk producent og recycler af træpaller.

Investeringen sker som led i et generationsskifte, hvor Per Skov Jensen, direktør og medejer af virksomheden siden 2005, drosler ned. Per Skov Jensen kommer fortsat til at eje en del af virksomheden og bliver i bestyrelsen.

Ny administrerende direktør bliver Christian Lisberg, der har været i virksomheden i mere end 25 år efter en start som truckfører, og også i dag er medejer. Udover Christian Lisberg og Per Skov Jensen fortsætter Danpals salgsdirektør Lars Jensen og regnskabschef Jeanette Borch i ejerkredsen sammen med Den Sociale Kapitalfond Invest og Ole Juul Jørgensen som ny bestyrelsesformand.

Med salget ønsker Per Skov Jensen at gennemføre et generationsskifte, der kan fremtidssikre Danpal som en af Danmarks førende leverandører af træpaller:

- Som direktør gennem mange år, er det vigtigt for mig, at Danpal sikrer og styrker sin konkurrenceevne i både Danmark og Tyskland, men også på nye kommende markeder. Det er jeg sikker på kommer til at ske med Den Sociale Kapitalfond Invest og Ole Juul Jørgensen ombord, som er et stærkt partnerskab, der tilfører solid erfaring indenfor virksomhedsudvikling, siger Per Skov Jensen.

fokus på socialt ansvar

Danpal har en stærk CSR-profil og har i mange år haft stort fokus på både miljøindsatser og socialt ansvar. Virksomheden er førende inden for genbrug af træpaller, hvilket sparer store mængder CO2 for kunderne. Danpal har også en stærk tradition for bl.a. at ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Danpals nye administrerende direktør Christian Lisberg vil fortsætte det sociale fokus:

- Social og miljømæssig ansvarlighed betyder meget for os i ledelsen - og er noget vi anser for et voksende konkurrenceparameter. Med Den Sociale Kapitalfond Invest har vi fået en investor, der står for de samme værdier og samme måde at drive virksomhed på og kan hjælpe os til at blive endnu bedre på dette område også, siger Christian Lisberg.

En række professionelle investorer og fonde som bl.a. Den Europæiske Investeringsfond. Vækstfonden, TryghedsGruppen og Novo Nordisk Fonden står bag Den Sociale Kapitalfond Invest, som er på 289 millioner kroner og investerer i virksomheder med en profil a la Danpal, der har et økonomisk vækstpotentiale og tager et socialt ansvar.

- Danpal er en veldrevet virksomhed, der tilbyder koncepter og løsninger, der lever op til høje krav om pris, kvalitet, rettidig levering, fleksibilitet og stigende krav om socialt ansvar og miljøhensyn - og det matcher vores tilgang rigtigt godt, siger Lars Jannick Johansen ledende partner, Den Sociale Kapitalfond Invest.

Om Danpal A/S

Landsdækkende virksomhed med afdelinger i Karlslunde, Faxe og Vamdrup, der producerer, genbruger og sælger et bredt sortiment af paller, bl.a returpaller, engangspaller og pallerammer.

Danpals største marked er Danmark, men har også salg til Tyskland og kunderne tæller blandt andet virksomheder som Haldor Topsøe, Novo Nordisk, Novozymes, Fleggaard, Abena m.m.

Danpal har en bruttofortjeneste på omkring 30 mio. kr. årligt og har ca. 30 ansatte - heraf 15-20% som er kommet ind i virksomheden fra kanten af arbejdsmarkedet.

Om Den Sociale Kapitalfond Invest

Den Sociale Kapitalfond Invest er Danmarks første kapitalfond med fokus på at opnå både økonomisk afkast og social effekt. Fonden fokuserer på mindre og mellemstore virksomheder inden for industri, service og handel, der er drevet med social ansvarlighed og ønsker hjælp til vækst, ejer- og generationsskifter eller delkapitalisering.

Investorerne bag Den Sociale Kapitalfond Invest er bl.a. Den Europæiske Investeringsfond, Vækstfonden, TryghedsGruppen, Novo Nordisk Fonden, Ferd Sosiale Entreprenører, Færchfonden, Hempel Fonden, Sparekassen Sjælland-Fyn, Østifterne, samt Færch og Døtre. Fonden udspringer af Den Sociale Kapitalfond, som siden 2011 har samarbejdet med over 100 socialt ansvarlige virksomheder om investeringer og forretningsudvikling.