Christian Pedersen 80 år

Christian Pedersen runder de 80 år

Haslev-Faxe Posten - 15. juni 2020 kl. 13:54

Faxe: Tirsdag den 16. juni runder Christian Pedersen 80 år - og dagen markeres sammen med familien nu på lørdag.

Christian er født og opvokset ved Stormøllen lidt uden for Faxe, men både hans far og mor døde tidligt, så han måtte tage sig af sine mindre brødre, og blandt andet sørge for at de blev konfirmeret.

Så man må sige at han tidligt blev kastet ud i opgaver, som man normalt først skal tage sig af som voksen. Men faktisk var det heldigt, at han var i stand til det, for da han var to år gammel blev han sparket i hovedet af en hest. Hele kæbepartiet blev smadret, og han tilbragte et helt år på Rigshospitalet, før han var ,,lappet sammen".

Som voksen har Christian arbejdet på Andelen og på Faxe Bryggeri, men i 1971, under en ferie på Gran Canaria, besluttede Christian og hans kone Lone at de ville starte Christians Taxa.

Det skete samtidig med at de selv byggede huset på Frejasvej - hvor Christian stadig bor - så der var meget at se til, men det gik godt altsammen. Der kom flere taxaer til og de blev suppleret med turistbusser. Firmaet havde otte ansatte til fire taxaer og fire busser - og senere kom også Chr's Turistrejser - et rejsebureau - til.

Christian afhændede det hele da Lone blev syg af kræft, og helligede sig arbejdet med at passe hende, men noget arbejde fortsatte han dog med. Christian var nemlig brandmand gennem hele 40 år. Fra 1967 til 2007.

Selv om Christian Pedersen runder 80 år, er han stadig en aktiv mand. Han er formand for billardklubben under Ældre Sagen i Faxe - og den er Ældre Sagens største billardklub. Den tæller over 50 medlemmer, der mødes mandage, tirsdage og onsdage mellem kl. 9.30 og 12 i Faxe Billardklubs lokaler under den gamle sportshal på Præstøvej.

Christian og Lone har tre børn der alle bor tæt på. Pia, der er født i 1961, bor i Faxe. Det samme gør Doris, der er årgang 63, mens Claus, der er fra 1965 bor i Fuglsang ved Faxe Ladeplads. Dertil kommer syv børnebørn og fire oldebørn.