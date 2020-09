Bykroen fejrer 25 års jubilæum på lørdag

Frank Månsson fejrer 25 års jubilæum med Bykroen

Haslev-Faxe Posten - 02. september 2020 kl. 13:28 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: På lørdag er der et usædvanligt jubilæum i Haslev. Bykroen i Jernbanegade 46 fejrer 25 års jubilæum - med samme ejer, Frank Månsson, og det er faktisk sjældent at et værtshus, har samme ejer i så mange år.

Og det skal naturligvis fejres, så derfor inviterer Frank familie, venner, tidligere og nuværende medarbejdere og gæster til åbent hus fra kl. 16 til 20, hvor der bydes på live musik og helstegt pattegris.

Oprindeligt var huset mejeribolig, for lige ved siden af lå der et ostemejeri, der hvor Sparekassen Sjælland nu har til huse. Herefter lå VM-Studiet, Bullers Kro og et pizzaria i huset, men de seneste 25 år har det altså været Bykroen.

Bykroen er både et værtshus, et spillested, en musik- og dansebar. Det har ændret sig lidt gennem de nu 25 år, for man må jo følge med tiden.

De første mange år boede Bykroen til leje, men de seneste to år har Frank Månsson ejet bygningen og nabobygningen. Derudover ejer Frank også VIC Ejendomsservice, der blandt andet har rengøringsopgaver, og herunder også trygt-hjem.nu der sælger overvågning.

Og sidst, men ikke mindst, er det Frank Månsson der har været med til at skabe Haslev Festdage, der desværre, som så meget andet, måtte aflyses i år, men Frank regner bestemt med, at Haslev Festdage vil være et godt og festligt indslag i Haslev til næste år.

Men her og nu, er det altså fejring af Bykroen det drejer sig om - på lørdag den 5. september fra kl. 16 til 20.