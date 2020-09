Det var ikke alle vareudbringerne der kunne møde op fredag, men her ses fra venstre: uddeler Kenneth Beenfeldt, Susanne Jacobsen, Yvonne Sørensen, Hanne Leholt, Inger Andersen, Tanja Larsson og Marianne Bøyesen

Artiklen: Brugsen i Faxe Ladeplads sagde tak for hjælpen

Brugsen i Faxe Ladeplads sagde tak for hjælpen

Faxe Ladeplads: Da Corona-pandemien for alvor ramte Danmark, og alt lukkede ned, fik mange ældre og syge et stort problem. Hvordan skulle de handle ind, når det blev anbefalet at man skulle holde sig hjemme?