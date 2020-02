Brian fra OptikGalleriet på brilletur til Gambia

I næste uge laver Brian Kristiansen fra OptikGalleriet ikke synsprøver i Faxe - men i Kubunah

Haslev-Faxe Posten - 19. februar 2020 kl. 09:54 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe: Normalt laver Brian Kristiansen synsprøver og tilretter briller i OptikGalleriet i Faxe, men fra 24. februar til 3. marts foregår det under helt andre himmelstrøg.

Her er det nemlig i Kubunah i Gambia han skal hjælpe mennesker til at se bedre.

Det er gennem projektet ,,Syn for Sagen" at Brian skal til Gambia sammen med fire andre optikere. Med sig har de omkring 1000 brugte, men gode, briller der er indsamlet her i Danmark.

- Vi medbringer naturligvis også synsprøveudstyr, så vi er sikre på at hver enkelt får et par briller der passer, fortæller Brian Kristiansen.

- Og skulle vi møde nogen der har så specielt et syn, at ingen af de 1000 briller passer, så har et dansk firma lovet at sponsere glas, så vi efterfølgende kan sende et sæt briller til vedkommende, siger Brian.

Selv om det er en god uges tid holdet skal være i Gambia, er der bestemt ikke tale om ferie. Brian fortæller at arbejdsdagen bliver på 8-10 timer, for at man kan nå at lave synsprøver og udlevere de 1000 briller.

En lille sejltur i mangroven en aften, bliver der dog tid til, og måske også et besøg på et stort marked.

Og rejsen frem og tilbage - den skal Brian Kristiansen selv betale.