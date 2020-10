Boutique B i Faxe Ladeplads i nye flotte lokaler

Det er Bente Abrahamsen fra Faxe Ladeplads der ejer begge butikker, og lige nu har hun flyttet afdelingen i Faxe Ladeplads fra stationen til Hovedgaden 18. Altså en mere central placering lige ved siden af Superbrugsen. Boutique B deler dermed lokaler med Louise Secuur der har frisørsalonen Hair by Secuur, og når Bente Abrahamsen ikke selv er i butikken, så vil Louise betjene kunderne i den smagfuldt indrettede salon og butik.

I Boutique B - både den i Faxe og Faxe Ladeplads - sælger man sko og tøj til kvinder. Af mærker på hylderne og bøjlerne kan vi nævne Cat & Co, Ze-Ze, Brantex, Signatur, Jacqueline de Young, Villa og mange flere. Altså tøj for enhver smag og alder.

Ud over de to butikker kører Bente Abrahamsen også ud med tøj på plejehjem, og hun beholder loppesalget i stationen i Faxe Ladeplads. Her vil der dog kun være åbent om søndagen i vinterhalvåret.