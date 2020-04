Børnene savner helt vildt deres venner

Se billedserie Noah og William foran den meget detaljerede plan for hele familien. Det gælder om at få struktur på dagligdagen

Haslev-Faxe Posten - 13. april 2020 kl. 10:52 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-livet: En helt ny verden. Sådan kan man med rette kalde den tilværelse alle har lige for tiden - og for børnefamilier er der i særdeleshed tale om en helt ny verden.

Det kan Simone Sværke skrive under på. Hun bor i Haslev sammen med sin kæreste Lennart Sværke og deres to drenge Noah på 4 år og William på 7 år - og deres tilværelse har ændret sig rigtig meget på grund af Corona-pandemien.

Simone er socialpædagog og arbejder på Hjortholm. Lennart er revisor og drengene går i Børnehaven Regnbuen og i 0. klasse på Vibeengskolen. Børnene går ikke i skole eller i børnehave for tiden, mens far Lennart skiftes til at arbejde hjemmefra og på kontoret.

Også Simone har fået omlagt sit arbejde, så hun har døgnvagter og aftenvagter, så meget skal tilpasses for at få tilværelsen til at gå op i en højere enhed - så der, trods krisen, er struktur på tilværelse.

Meget Detaljeret ugeplan

Familien har lavet et ugeskema, hvor alle børnenes aktiviteter - og mor og fars - er sat ind, lige fra det at stå op, få børstet tænder, spise morgenmad til skolearbejde og andre aktiviteter.

William kan dermed se hvornår han skal have dansk og hvornår han skal have matematik. Hvilke opgaver der skal løses den enkelte dag, finder Simone og Lennart på Aula, hvor Williams lærer har lagt opgaverne op.

- Heldigvis er hans lærer, Jesper, far til fire børn, så han ved godt hvordan det er selv at skulle undervise børnene, så de opgaver han lægger op, er overkommelige og rimeligt nemme, siger Simone.

- Men ,,nedsmeltninger" kommer der alligevel. Altså hvor han ikke gider lave noget, og så må vi jo prøve at finde på noget andet - gå fra dansk til matematik, eller omvendt, siger Simone.

Selv om Noah ,,kun" går i børnehave, har han også sit skema - altså sine daglige opgaver. Det kan være fysiske aktiviteter, tegne, male, lave puslespil eller spille forskellige spil sammen med resten af familien. I det hele taget forsøger familien Sværke at få så meget struktur som muligt ind i hverdagene.

Ikke nemt at passe arbejde og børn samtidig

Noget af det familien har fundet ud af, er at det bestemt ikke er nemt at skulle passe sit arbejde hjemmefra, samtidig med at man skal beskæftige og undervise sine børn.

- Når Lennart arbejder hjemmefra, er der situationer hvor han skal have ro til en telefonsamtale, eller have ro til at svare en vigtig mail, og så går børnene og jeg ud i haven, men nemt er det ikke, siger Simone.

Derfor har de også valgt at Lennart tager nogle lange arbejdsdage når han er på sit kontor. Da Haslev-Faxe Posten talte med Simone, fortalte hun at Lennart den dag ville være på sit kontor til sent på aftenen.

Under Coronakrisen har familien Sværke valgt fuldt og helt at leve op til myndighedernes anbefalinger om at holde sig for sig selv. Det betyder at man ikke besøger familien og børnene leger ikke med andre. Og det er noget af en udfordring.

Savner vennerne vildt meget

- Børnene savner helt vildt deres venner. De spørger flere gange om dagen om ikke snart de kan komme i skole og i børnehave - eller få besøg af deres venner, siger Simone.

Williams klasse har en gruppe på facebook, og her i Corona-tiden sender eleverne videohilsner til hinanden - og det er noget William holder meget af, for så kan han følge lidt med i klassekammeraternes liv. Og her i denne tid er deres lærer også kommet med i gruppen, så han kan følge med, og sende hilsner til børnene.

Avisen ville gerne vide om børnene efterhånden var så trætte af at skulle undvære skole og børnehave, at de råber og skriger, og løber på væggene.

Men nej, det gør de ikke. I hvert fald ikke mere end normalt, fortæller Simone, mens man via telefonen, nærmest kan høre at hun smiler bredt.

- Faktisk synes jeg at børnene bliver mere og mere passive, så de skal aktiveres mere end normalt, så de ikke går helt i stå. De savner virkelig stimuli fra deres venner. De keder sig. De savner samværet med andre børn, slutter Simone.